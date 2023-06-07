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石門水庫升破234米 薑母島遊湖線恢復、黃色小鴨吸睛

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫水位回到234公尺，渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭及遊湖線營運，2超萌「黃色小鴨」移到薑母島吸睛。 圖／陳咪春提供
石門水庫水位回到234公尺，渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭及遊湖線營運，2超萌「黃色小鴨」移到薑母島吸睛。 圖／陳咪春提供

桃園市石門水庫水位今天回升破234公尺，薑母島碼頭水位回來了，桃園市渡船遊艇商業公會重啟薑母島碼頭、恢復薑母島遊湖線營運，該公會總幹事陳咪春今天下午表示，石門水庫4月水位跌破230公尺，公會停駛薑母島碼頭及遊湖營運，如今水位回升，該公會在6月初恢復薑母島碼頭及遊湖線營運，2隻超萌「黃色小鴨」移回薑母島吸引遊客覽勝。

石門水庫今年4月11日水位跌至228.8公尺，薑母島碼頭淤積難行、遊艇無法停靠，桃園市渡船遊艇公會決定撤離薑母島碼頭、停駛薑母島遊湖路線，並宣示等石門水庫水位「回到230公尺」才會重新恢復薑母島遊湖線營運，至今近2個月，水庫水位回到230公尺以上。

石門水庫5月進入低水位乾旱期，阿姆坪土地公廟、酋長石、夢幻草原相繼露出水面，渡船遊艇公會為吸引遊客，向國外買進2隻超萌「黃色小鴨」進駐夢幻草原，讓遊客驚喜。陳咪春說，自水庫水位降低，夢幻草原露出，2隻「黃色小鴨」放在草原吸睛，如今水位回升230公尺以上，夢幻草原淹到水下，該公會6月初重回薑母島碼頭、恢復薑母島遊湖線營運。

渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭停靠、恢復薑母島遊湖線，同時將2隻超萌「黃色小鴨」從夢幻草原移至薑母島，一隻擺放碼頭、一隻放薑母島舊營區前，成為遊客上島參訪亮點，恢復薑母島遊湖線一周，平日往返8船次，上周六日增為10餘船次，營運逐漸回來。

陳咪春表示，隨著石門水庫水位回來，薑母島碼頭及遊湖路線恢復營運，該公會引進裝置「黃色小鴨」增加遊客亮點，由於水庫入園收費調高，遊客反映停車收費提高、卻無吃的地方，影響遊客觀光意願，石門水庫明年60周年，為吸引遊客，該公會建議北水局趕快整理周邊設施及恢復水庫商店街營業，吸引遊客走訪觀光。

石門水庫水位回到234公尺，渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭及遊湖線營運，2超萌「黃色小鴨」移到薑母島吸睛。 圖／陳咪春提供
石門水庫水位回到234公尺，渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭及遊湖線營運，2超萌「黃色小鴨」移到薑母島吸睛。 圖／陳咪春提供
石門水庫水位回到234公尺，渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭及遊湖線營運。記者曾增勳／攝影
石門水庫水位回到234公尺，渡船遊艇公會重啟薑母島碼頭及遊湖線營運。記者曾增勳／攝影

石門水庫 碼頭 遊艇

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