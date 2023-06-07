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航空城開發工區土方不足 民間土方能救急？桃市議員憂汙染

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園航空城開發案工區土方不足，市政府計畫引入民間土方。記者鄭國樑／攝影
桃園航空城開發案工區土方不足，市政府計畫引入民間土方。記者鄭國樑／攝影

桃園市議員劉仁照今天在議會提臨時動議，指出航空城開發案正在進行，因為不少開發區必須墊高地基，公共工程土方明顯不足，市府準備引入民間土方。他強調雖然確實有必要用土方墊高低漥區，但是也讓人質疑和憂心受汙染的廢土會跟著民間土方會夾帶進入開發區。

議會通過劉仁照的提案，包括要求市府執行這項工作前，必須開說明會向議員任說明訂定引入民間土方政策的來龍去脈，還有市 府訂定的辦法是否周嚴，讓議員了解是不是真的能防止航空城開發區不被有害物汙染。

舒玲議員提醒市府，當初航空城開發案是經過公開招標引入其他公共工程土方，現在要引入民間土方有收益問題，市府必須修訂相關規定，以免衍生圖利問題。議長邱奕勝指出，中央過去開發台北港也有引入民間土方的例子，航空城開發案為了要墊高地基很缺土方，過去也有很多議員要求市府開放民間土方進航空城開發案。

劉仁照表示，桃園航空城計畫正在推動，進行基礎工程時需要使用大量土方，但目前土方進入工區由業者自行檢測土質及抽查，但大型建設應防堵有害廢土混入，否則將會有所影響，建議市府應請廠商邀請第三方民間單位進行檢測作業。

市府表示，目前桃園各工地土方要進入航空城工區，只限公共工程的土方，目前已有檢驗機制。許多民間業者向市府反映需要處理土方，市長張善政同意下半年將小量試辦受理民間土方進航空城工區，將訂定檢驗機制，不容許有害廢土進入，查獲將重罰，並限制一定的期間不得再進入工區。

工務局長汪在宙表示，土方進入航空城工區，廠商首先須繳交保證金30萬元，並先行檢測、提交報告。土方進來後，市府也會先進行目視檢查、重金屬抽測等，若抽測不合格廠商卻不運離，將沒收保證金。此外，在源頭管理部分，都發局在土資相關辦理辦法也已設置相關規定。

市議員憂心市政府引入民間土方進航空成工區，會有把關不嚴有害物物跟著進來的虞慮。記者鄭國樑／攝影
市議員憂心市政府引入民間土方進航空成工區，會有把關不嚴有害物物跟著進來的虞慮。記者鄭國樑／攝影

航空城 劉仁照 桃園

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