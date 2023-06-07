桃園市府113年成立婦幼局 打造性騷擾第2道防線

桃園市長張善政今天表示，市府將在明年成立婦幼局，未來面對性騷擾案件，可以補強現有機制的不足，成為性騷擾防治的第2道防線。

張善政上午主持市政會議時表示，近期媒體報導多起性騷擾事件，其中關鍵在於受害人向上級申訴，卻未獲得妥善處理；市府相關單位主管在受理申訴時，務必慎重處理，人事處、法務局也需加強性平觀念、性騷擾事件通報的宣導與課程，加強正確法律認知。

張善政也說，目前性騷擾、家庭暴力等案件，主要是由社會局的家庭暴力暨性侵害防治中心推動相關安全維護作為與防治措施，而教育局、勞動局等也有相關處理機制，未來婦幼局成立後，將補足現有機制的不足。

張善政強調，當機關內部受理申訴案件時，機關首長或主管在第1關務必做好把關，絕不可息事寧人；未來婦幼局將與各局處配合，讓性騷擾防治機制更為完整，期盼有效保障受害者的尊嚴。