公車減班、通學專車計畫差別待遇？市府：試辦滾動調整

新竹市議員施乃如今在議會針對南區學生搭車就學、交通專車能否開辦等議題質詢，施乃如說，南區學生因公車停駛及減班，已造成家長、學生擔憂，明湖里與柴橋里學生甚至出現搭不到車的狀況，若9月後再有公車停駛，將對在地居民造成嚴重影響，她曾提案建議市府推動全區通學專車計畫，但市府調查通學專車需求不周全，連車資補助也與東區關埔地區有差別，希望別漠視南區學童通學權益。

新竹市長高虹安表示，針對南區學生的搭車需求會針對南區的公車運量、班次及學生搭車的意願進行通盤檢討，也會與公路總局再協調討論，調查學生的搭車意願，若確實有設交通專車的需求，市府會研擬規畫，絕不會有南區或關埔地區學生的差別待遇。

施乃如指出，南區學生數逐年增加，乘車需求有增無減，今年2月臨時會她提案要求市府推動全區通學專車計畫，市府卻以調查該區國中學童搭乘意願不高為由推拒，事實上南區學生通學問題仍在持續發酵。

施乃如說，今年三月份公路公車5604線減少兩班後，南區柴橋路深湖站經明湖路段，學童可搭乘的公車班次直接減半，晨鋒僅剩2班次市區公車維持量能；她觀察明湖里首站學生搭車情形，5602、5603、73三線有四班車次，幾乎班班客滿，已有少數學生上不了車。接下來包括5602、5603公車都恐在9月停駛或減班，市府不能把問題推給公路總局。

施乃如舉例，市府開辦東區關埔地區安心通學專車，並由市府補貼該區學童乘車費用，比照市區公車每位學童每日來回票價30元，且只要3至4名學生就開班次，但南區學生因5604公車減班，已影響育賢國中18名學生就學，但市府卻說僅4名學生有搭車需求，不但求使用者付費，還以計程車方式計算，每位學生要自付約250元高額交通費，不同地區的學生不應有差別待遇。

市府表示，為讓學童上學更便利安全，教育處試辦關埔地區通學專車方案，協助因學區容量無法就近入學轉分發至新科國中與建華國中的學生，後續將視試辦狀況滾動式檢討修正。南區通學專車部分因每所學校面臨狀況不同，將評估研議是否設定學校提出申請的限制及補助標準，兼顧學生就學需求及補助效益。

交通處表示，5602、5603、5604屬公路總局管轄，經查目前無停駛計畫，市府及公路總局會持續掌握客運業者動態，確保民眾乘車權益。

73路市區公車部分，市府已請客運業者增班，目前尚在招聘司機中，也會針對客運業者缺司機的困境研議補貼方案，期能留才同時引進新血。另外，市府今年3月1日起每公里合理營運成本由46.666元調整成52.174元，已協調業者提高駕駛員薪資，藉此留住司機。