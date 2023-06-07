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竹北市崇義里淹水疑慮 縣府開地方說明會 十日內先清淤

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府於昨天召開地方說明會，由工務處長江良淵主持，針對該議題進行全面討論。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府於昨天召開地方說明會，由工務處長江良淵主持，針對該議題進行全面討論。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市崇義里因5月19日大豪雨發生淹水事件，為解決淹水問題，新竹縣政府於昨天召開地方說明會，由工務處長江良淵主持，針對該議題進行全面討論，並前往貓兒錠幹線視察排水情形，新竹縣議會副議長王炳漢、議員張珈源、林禹佑、蔡志環以及眾多當地居民都相當關心，一同參與說明會。

工務處在地方說明會上表示，為解決崇義里的淹水問題，縣府將於未來10日內展開貓兒錠幹線排水的清淤工程。同時，也呼籲行政院農業委員會農田水利署和竹北市公所，針對崇義里其管轄區域內的排水溝渠進行清淤作業，以改善整體排水系統的效能。

當地里民表示，要解決淹水的根本解方，是需要建立固定式抽水站，針對這個問題。對此，工務處回應，將進行進一步研議，找出最適合且長遠解決淹水問題的方法，這項措施將進一步確保崇義里的居民在未來的短延時強降雨事件中不再受到淹水困擾。

工務處強調，縣府重視崇義里淹水問題所帶來的困擾，改善淹水問題也是縣府的首要任務之一，將持續與相關單位合作，並與居民保持緊密聯繫，採納他們的意見和反饋，針對淹水問題提供更即時且有效的因應作為，確保居民的生活環境得到改善。

相關單位前往貓兒錠幹線視察排水情形。記者郭政芬／攝影
相關單位前往貓兒錠幹線視察排水情形。記者郭政芬／攝影

淹水 新竹 北市

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