聽新聞
test
0:00 / 0:00
新竹縣健康飲食地圖登場 指定店家選購再抽500元禮券
新竹縣衛生局統整13鄉鎮市的健康食材通路及店家，建置新竹縣健康飲食地圖，讓鄉親聰明選、健康吃。為擴大宣導鼓勵鄉親參與，從6月1日至8月31日舉辦「健康採購抽好禮」活動，民眾只要在地圖中的店家選購，就有機會獲得500元等值商品禮券。
新竹縣長楊文科指出，現今外食人口日漸增多，民眾在外選擇多是高油、高鹽飲食，蔬菜也吃得不夠，不容易維持飲食均衡，甚至民眾不清楚哪裡可以買得到新鮮的在地好食材及餐點，衛生局貼心製作地圖，方便選擇和採買，邀請大家一起來買健康餐飲抽禮券。
新竹縣衛生局表示，為提升民眾健康餐飲認知行為，積極輔導轄內店家提供健康餐飲並通過優良餐廳評核，特別於官網建置「健康地圖－飲食」，盤點出89家健康餐飲和15處健康食材通路，除提供聯絡資訊外，也特別將符合健康餐飲的輔導品項資訊供民眾參考，鼓勵民眾選擇健康的品項。
「健康採購抽好禮」活動期間，民眾只要在地圖中的店家選購「健康元素」3個指定健康餐飲，或地圖中的「健康食材通路」購買三大類食物（含蔬菜、水果及未精製全穀雜糧類），檢附相關資料並上傳報名表即可參加抽獎。
活動結束後，衛生局於9月20日將以電腦隨機抽出50位幸運得主，每人可獲得500元等值商品禮券，中獎名單公佈衛生局網站。詳細活動辦法及參與活動店家資訊，可上衛生局官網查詢（https://pse.is/4v9ktl）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言