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新竹縣健康飲食地圖登場 指定店家選購再抽500元禮券

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導
新竹縣衛生局統整13鄉鎮市的健康食材通路及店家，建置新竹縣健康飲食地圖，讓鄉親聰明選、健康吃。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局統整13鄉鎮市的健康食材通路及店家，建置新竹縣健康飲食地圖，讓鄉親聰明選、健康吃。圖／新竹縣政府提供

新竹縣衛生局統整13鄉鎮市的健康食材通路及店家，建置新竹縣健康飲食地圖，讓鄉親聰明選、健康吃。為擴大宣導鼓勵鄉親參與，從6月1日至8月31日舉辦「健康採購抽好禮」活動，民眾只要在地圖中的店家選購，就有機會獲得500元等值商品禮券。

新竹縣長楊文科指出，現今外食人口日漸增多，民眾在外選擇多是高油、高鹽飲食，蔬菜也吃得不夠，不容易維持飲食均衡，甚至民眾不清楚哪裡可以買得到新鮮的在地好食材及餐點，衛生局貼心製作地圖，方便選擇和採買，邀請大家一起來買健康餐飲抽禮券。

新竹縣衛生局表示，為提升民眾健康餐飲認知行為，積極輔導轄內店家提供健康餐飲並通過優良餐廳評核，特別於官網建置「健康地圖－飲食」，盤點出89家健康餐飲和15處健康食材通路，除提供聯絡資訊外，也特別將符合健康餐飲的輔導品項資訊供民眾參考，鼓勵民眾選擇健康的品項。

「健康採購抽好禮」活動期間，民眾只要在地圖中的店家選購「健康元素」3個指定健康餐飲，或地圖中的「健康食材通路」購買三大類食物（含蔬菜、水果及未精製全穀雜糧類），檢附相關資料並上傳報名表即可參加抽獎。

活動結束後，衛生局於9月20日將以電腦隨機抽出50位幸運得主，每人可獲得500元等值商品禮券，中獎名單公佈衛生局網站。詳細活動辦法及參與活動店家資訊，可上衛生局官網查詢（https://pse.is/4v9ktl）。

新竹縣長楊文科邀請大家一起來買健康餐飲抽禮券。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科邀請大家一起來買健康餐飲抽禮券。圖／新竹縣政府提供
民眾只要在地圖中的店家選購，就有機會抽500元禮券。圖／新竹縣政府提供
民眾只要在地圖中的店家選購，就有機會抽500元禮券。圖／新竹縣政府提供

衛生局 健康餐 健康飲食

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