新竹縣健康飲食地圖登場 指定店家選購再抽500元禮券

新竹縣衛生局統整13鄉鎮市的健康食材通路及店家，建置新竹縣健康飲食地圖，讓鄉親聰明選、健康吃。為擴大宣導鼓勵鄉親參與，從6月1日至8月31日舉辦「健康採購抽好禮」活動，民眾只要在地圖中的店家選購，就有機會獲得500元等值商品禮券。

新竹縣長楊文科指出，現今外食人口日漸增多，民眾在外選擇多是高油、高鹽飲食，蔬菜也吃得不夠，不容易維持飲食均衡，甚至民眾不清楚哪裡可以買得到新鮮的在地好食材及餐點，衛生局貼心製作地圖，方便選擇和採買，邀請大家一起來買健康餐飲抽禮券。

新竹縣衛生局表示，為提升民眾健康餐飲認知行為，積極輔導轄內店家提供健康餐飲並通過優良餐廳評核，特別於官網建置「健康地圖－飲食」，盤點出89家健康餐飲和15處健康食材通路，除提供聯絡資訊外，也特別將符合健康餐飲的輔導品項資訊供民眾參考，鼓勵民眾選擇健康的品項。

「健康採購抽好禮」活動期間，民眾只要在地圖中的店家選購「健康元素」3個指定健康餐飲，或地圖中的「健康食材通路」購買三大類食物（含蔬菜、水果及未精製全穀雜糧類），檢附相關資料並上傳報名表即可參加抽獎。