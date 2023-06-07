遭批做假新聞 竹市府：皆依事實陳述

民進黨黨團今天質詢表示，新竹市政府新聞稿多次帶頭做假新聞，讓民眾誤以爲前市府及公務團隊皆未為建設做努力，市府說，皆依照事實陳述，勿斷章取義。

新竹市議會進行第11屆第1次定期會，新竹市議員陳建名質詢表示，如日前市府發的營養午餐新聞文中提及「過往部分學校礙於經費只能提供碎肉」，詢問教育處長關於「碎肉」一詞是哪所學校使用如此低劣的食材，教育處卻言詞閃爍給不出答案。

陳建名表示，這些未經證實的資訊放在市府新聞稿，讓市府成為假訊息以及政治口水的製造中心。

另針對議會重大工程監督小組至永恆之丘進行會勘行動，陳建名表示，當天市府秘書長帶領民政處、工務處長前往，由廠商進行簡報，市府作為公共建設的監管單位，不僅未審核相關報告內容，甚至還將責任推給廠商，此行為不僅是藐視議會。

新竹市議員曾資程表示，建築師和市府是有契約關係，市府作為監管單位，在廠商報告前難道不應該先審閱，應有責任。

對此，高虹安會中說，永恆之丘的簡報確實不是市府準備的，而是建築師準備的。另有關營養午餐用字遣詞部分，會請相關單位再注意及精確陳述。

會後，新竹市政府提供新聞資料表示，並無所謂假新聞，是依照事實陳述，新聞稿中也清楚說明，過往「部份學校」礙於經費只能提供碎肉，請勿斷章取義。

市府說，還原營養午餐事件是因曾在座談會中，有家長陳情擔心營養午餐的營養不是這麼均衡，且在學校只能吃到碎肉，沒有辦法吃到完整塊狀肉等情形，教育處為保障學校，因此未向議員說明是哪一所學校。

另新竹市議員楊玲宜也關心湧北湖圳整治改善、重大工程決標情形及棒球場改善，對此市府透過新聞資料指出，市府重視污水下水道用戶接管進度，啟動湧北湖圳整治改善，並進行跨局處整合治理。

市府表示，短期採取加強稽查作業，中長期計畫則將積極推動污水下水道用戶接管作業，致力提供市民乾淨衛生的市容環境。