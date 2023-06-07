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竹北天坑 建商挖開人行道修補鄰損

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

豐邑建設「豐采520」建案引發竹北天坑案，昨開挖社區人行道，社區住戶看到下方有空洞，擔憂災害擴大。豐邑回應，空洞是可預知的正常情況，本周起針對社區周遭人行道鄰損部分進行修補工程，確認內部狀況無虞後，就會進行灌漿填補並重新鋪磚恢復行人通行。

豐邑表示，社區居民日前提出針對莊敬六街道路修復的相關訴求，因考量與居民生活安全便利相關，在進行工地搶險提報作業的同時，也以最大善意積極回應居民需求，將對社區周遭環境進行修補改善。

豐邑工務處陳啟仁協理3日與里長及社區管委會主委及代表共同會勘，溝通得到共識後，本周起將對社區周遭人行道鄰損進行修補。預計先將人行道開挖確認內部狀況無虞後，就會進行灌漿填補並重新鋪磚恢復行人通行。

大有可為社區前人行道修補工程排定昨天進行打除檢視下方土壤狀況，由緊鄰坍塌處的區塊挖開後因部分呈現孔洞造成居民擔憂。豐邑先前與相關人員會勘時即預先告知，緊鄰莊敬六路的原坍塌處下陷區旁，水溝內側土壤會因坍塌下陷導致此區域也有下陷狀況，這是可預知的正常情況。

豐邑強調，距離坍塌邊南側區域打除後土壤狀況仍屬良好，在打除清理混凝土塊之後，豐邑將會使用高流動低強度混凝土將下陷區域回填補強填充，以穩固土壤，請居民安心。

人行道 520

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