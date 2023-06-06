氣爆傷者轉送外縣市就醫 鍾東錦：苗栗人心中痛

苗栗市某牛肉麵店氣爆造成1死3傷，業者一家3人因嚴重燒燙傷都轉送外縣市醫院治療，苗栗縣長鍾東錦今天說，轉院是為求患者能保命，但醫療資源問題是苗栗人心中的痛。

苗栗市天雲街某新開業不久的牛肉麵店鋪3日上午發生氣爆意外，業者一家祖孫3人嚴重燒燙傷，第一時間緊急送往苗栗市大千醫院。

其中，許姓老闆燒傷面積達80%，插管後轉送台中梧棲童綜合醫院，隔日下午仍傷重不治；祖母及孫女燒傷面積均55%，分別轉送至中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院救治；氣爆也波及店鋪對面人安基金會苗栗平安站的「地瓜媽媽」遭噴濺碎片割傷腳踝。

鍾東錦今天在縣務會議中提及此事時指出，苗栗縣沒有醫療園區等級的大型醫院，主要是因為沒有人投資，這是苗栗人的痛，衛生局要努力改善苗栗縣醫療資源不足問題。

他表示，目前縣府團隊也在努力改善中，除了為恭醫院與中國醫藥大學合作以外，李綜合醫院與台中榮總合作，大千醫院也將與長庚醫院合作，希望藉此方式增進重大疾病的醫療服務；衛福部苗栗醫院正規劃興建癌症中心大樓，完工後添購更好的設施設備，可望讓患者能就近化療、治療。

會後，鍾東錦接受媒體採訪時指出，氣爆傷者轉院是為求患者能保命，但醫療資源問題是苗栗人心中的痛。

苗栗縣衛生局長張蕊仙告訴中央社記者，苗栗縣目前在衛福部苗栗醫院布建4床燒燙傷病床，但有別於一般急重症，燒燙傷治療對於電解平衡、感染控制規格要求非常高，且牽涉清創、植皮、神經內外科等多科別專業。

張蕊仙說，燒燙傷面積大於20%就有危及生命可能，3名氣爆燒燙傷患者面積都在55%以上，在緊急救護醫療過程，先送往就近適當的醫院進行初步處置，後續轉送外縣市醫學中心，「這樣的處置是正確的」，這樣的狀況需要到醫學中心治療，才能夠提升患者的存活率。