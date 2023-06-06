天坑旁人行道下見孔洞 縣府會同專家現勘要求回填修復
新竹縣竹北市「豐采520」建案工地在4月間導致鄰近道路坍塌出現天坑後，遭新竹縣政府勒令停工至今。建商豐邑建設今天上午開挖一旁「大有可為」社區前人行道，發現底下有孔洞，縣府隨即聯繫專家下午到場現勘後，傍晚同意以混凝土回填及鋼筋網補強，並要求豐邑建設即刻修復。
「天坑」在5月間為防範梅雨季與颱風季，建商豐邑建設獲同意，針對「天坑」以假修復方式填補。然而「大有可為」社區居民因擔心坍塌處雖假修復回填，但相鄰的人行道地基恐也流失，因此在5月28日的周邊住戶說明會上，要求豐邑建設開挖檢視。
豐邑建設預計本周起修補周遭人行道毀損部分，並在開挖人行道確認地下狀況後，再灌漿填補、重新鋪設地磚，恢復通行。施工人員今上午開挖人行道，發現底下有孔洞，縣府工務處下午由建築管理科長涂添惇率員，會同土木技師陳鴻輝、建築師李謝嵐到場現勘並研擬因應措施，縣議員吳旭智、林禹佑、歐陽霆、蔡蕥鍹等多名民意代表，下午也前往開挖現場了解情況並關心進度。
由於人行道經陸續開挖之後，發現底下有多處孔洞，縣府在現勘後，隨即於「大有可為」社區內，向住戶說明現勘情形。豐邑建設提出採下陷處以混凝土CLSM回填、鋼筋網補強等方式修復，經陳鴻輝、李謝嵐2名專家評估可行，認為應盡快回填，社區管理委員會也取得共識並同意，縣府因此要求豐邑建設立刻施工修復。
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