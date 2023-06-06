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桃農水路修繕進度牛步經費不足 地政局解釋原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
市議員鄭淑方表示，楊梅地區有許多農水路申請後遲遲等不到修繕。圖／地政局提供
市議員鄭淑方表示，楊梅地區有許多農水路申請後遲遲等不到修繕。圖／地政局提供

桃園楊梅、新屋及觀音等地有許多農地，不過許多早期的農水路遲遲等不到修繕，民代表示，有的去年會勘至今仍等不到經費，盼市府能跟中央爭取更多經費；桃園市地政局回應，農委會每年補助經費約3000萬元，其餘由市府每年編約1500萬元，不過經費幾乎皆會用罄，若有急需施作的路段，望各區公所可運用開口合約方式先行搶修。

鄭淑方指出，楊梅上湖、富岡地區有許多農水路，不過會勘後有的經過1年時間仍未改善完成，讓道路仍維持破損狀況，在現在通貨膨脹、缺工缺料缺人力的狀況下，工程費應與時俱進，盼地政局內向上反映，爭取增加農水路修繕工程費用。

地政局重畫科表示，農委會每年補助經費約3000萬元市府除配合編列配合款，每年另編約1500萬元預算改善。由各區公所提報需改善的農水路，依嚴重程度排列，地政局先初次會勘，再提報給農委會復勘取得經費施作改善。市府統計自2015年至2023年總計農路改善長度約5.1公里。

重畫科說，桃園現有農地重畫區共有20處，包含新屋、楊梅、觀音、大園、大溪、中壢、蘆竹等轄區，市府除每年編列1500萬元改善，也積極爭取中央補助預算。近年來公所陳報改善量體龐大，自去年起計收到57條約1.2公里，原則上會依照申請時間及破損程度會勘決定納入改善順序，目前今年4500萬經費額度內可辦理改善18條，包含新屋9條1700公尺、觀音3條約800公尺、楊梅4條約1500公尺，條數多寡不代表施作量體，應依施作長度及範圍而定。

重畫科表示，今年度將修繕楊梅4條約1500公尺、新屋9條約為1700公尺、觀音3條約800公尺、中壢1條130公尺及大溪1條35公尺，若真有急需，各公所可運用開口合約方式，將有急迫性的先做維修。

市議員鄭淑方表示，楊梅地區有許多農水路申請後遲遲等不到修繕，地政局回應，會按輕重緩急來做區分，優先施作。圖／地政局提供
市議員鄭淑方表示，楊梅地區有許多農水路申請後遲遲等不到修繕，地政局回應，會按輕重緩急來做區分，優先施作。圖／地政局提供

桃園 農委會 農地

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