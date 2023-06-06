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桃園神農帝200年首發徒步跨境 神龍鬧鎮10日找回傳統

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園龍潭龍元宮10日起舉辦神龍鬧鎮慶典系列，200年來神農大帝首次跨境遶境出巡，掀起慶典潮。圖／野菱蔓生團隊提供
桃園龍潭龍元宮10日起舉辦神龍鬧鎮慶典系列，200年來神農大帝首次跨境遶境出巡，掀起慶典潮。圖／野菱蔓生團隊提供

桃園市龍潭龍元宮神農大帝信仰中心，今年舉辦第2屆神龍鬧鎮民俗慶典活動，廟方將在本月10日與「兄弟廟」大溪永昌宮合辦，200年來首度徒步跨境會香遶境祈福，神龍鬧鎮總策畫人邱子軒今天下午說，龍元宮明年建廟200周年，神龍鬧鎮慶典首次舉辦神農大帝出巡遶境走出龍潭，跨境與大溪永昌宮會香「把傳統找回來」，讓在地年輕人重新認識傳統客庄信仰。

龍潭區龍元宮奉祀神農大帝（五穀爺）香火鼎盛，也是龍潭地方信仰中心，每年農曆4月26日至5月5日端午節舉辦民俗慶典，去年疫情期間開辦第1屆神龍鬧鎮慶典，由地方創生團隊的野菱蔓生策畫下，吸引地方與商圈、遊客參與，今年舉辦第2屆神鎮鬧鎮慶典，結合五穀爺信仰文化核心，規畫豐登遶境、夜戲神龍等活動主題，重塑客家聚落慶典文化。

邱子軒表示，今年神龍鬧鎮慶典最大的不同，是龍元宮神農大帝首度跨出龍潭遶境祈福，大溪南興客家聚落的大溪永昌宫（早年為永昌祠），也是奉祀神農大帝信仰，200年前永昌宮火災，廟方將五穀爺神尊、香爐暫放龍元宮，之後香爐回到永昌宮，神尊留下，此後兩廟成為「兄弟廟」，這次神龍鬧鎮慶典決定找回傳統，龍潭與大兩地青年創生團隊合作，在本月10日恭請神農大帝出巡遶境祈福，從龍元宮徒步到大溪永昌宮全程22公里當天來回，推廣五穀爺在地傳統信仰文化。

為讓號召更多年輕人認識、參與和傳承五穀爺「神龍鬧鎮」在地文化慶典，今年由龍元宮神農大帝跨境徒步遶境祈福拉開序幕，當天晚上在龍元宮舉辦夜戲神龍晚會，由客庄師傅教導的舞龍表演及客家歌手演出，到13日（農曆4月26日）辦理普度晚會，依傳統三獻禮等傳統禮俗進行，探索地方人文、歷史與生態環境，體驗客庄小村半日遊的「行水讀庄」讓在地年輕人認識、接納傳統客庄信仰。

龍元宮主委林錦浪表示，該廟明年適逢建廟200周年，為傳承在地生活、信仰文化及歷史重心，該廟將會辦理各系列慶典活動，今年期待透過神龍鬧鎮慶典活動，推廣神農大帝庇佑在地庄頭、五穀豐登信仰，號召更多年輕人傳承在地信仰文化。

桃園龍潭龍元宮10日起舉辦神龍鬧鎮慶典系列活動，夜戲神龍晚會掀高潮。圖／野菱蔓生團隊提供
桃園龍潭龍元宮10日起舉辦神龍鬧鎮慶典系列活動，夜戲神龍晚會掀高潮。圖／野菱蔓生團隊提供
桃園龍潭龍元宮10日起舉辦神龍鬧鎮慶典系列活動，夜戲神龍晚會舞龍掀高潮。圖／野菱蔓生團隊提供
桃園龍潭龍元宮10日起舉辦神龍鬧鎮慶典系列活動，夜戲神龍晚會舞龍掀高潮。圖／野菱蔓生團隊提供

信仰 遶境 團隊

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