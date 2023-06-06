豐采520旁社區人行道開挖發現掏空 建商：會補強

鄰近竹北市「豐采520」建案的社區大樓，因人行道出現裂縫，豐邑建設應社區要求提早開挖了解地基狀況，今天發現有掏空情形，豐邑機構說，會回填補強穩固，請居民安心。

鄰近新竹縣竹北市「豐采520」建案的社區大樓住戶今天向中央社記者表示，豐邑挖開社區的人行道，發現下面還在持續坍陷，社區住戶懷疑是假修復後才坍的，但現在真相還沒釐清，讓住戶非常擔心。

這名住戶說，在還沒找到事情真相前，很擔心災情會繼續擴大，希望建商等相關單位，能協助社區盡快釐清真相。

對此，豐邑機構今天透過新聞資料表示，此社區人行道修補工程排定今天並進行檢視下方土壤狀況，在緊鄰坍塌處的區塊挖開後，因部分呈現孔洞造成居民擔憂。

豐邑機構說，日前與相關人員會勘時，即預先告知，緊鄰莊敬六路的原坍塌處下陷區旁，水溝內側土壤，會因坍塌下陷導致此區域也有下陷狀況，這是可預知的正常情況。

豐邑機構表示，而距離坍塌邊南側區域打除後土壤狀況仍屬良好，在打除清理混凝土塊之後，豐邑將會使用高流動低強度混凝土，將下陷區域回填補強，以穩固土壤，請居民安心。

新竹縣政府今天透過新聞資料表示，新竹縣竹北市「豐采520」建案工地在4月間鄰近道路坍塌出現「天坑」後，遭新竹縣政府勒令停工至今。

縣府說，5月28日在鄰近住戶說明會上，因一處社區居民擔心坍塌處雖假修復回填，但相鄰的人行道地基恐也流失，要求建商開挖檢視，施工人員今天開挖人行道，發現底下有孔洞，縣府隨即聯繫建築師、土木技師，下午將前往現場勘查，了解人行道下方狀況後，提供豐邑公司妥適的修補方式。