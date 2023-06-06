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新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

平均1年39名勞工罹災 桃市今起試辦「工地風水師」把脈

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市勞檢處推出「工地風水師」，替工地揪出安全死角，市府祕書長詹榮鋒今率隊前往聖保祿醫院綜合醫療大樓新建工程工地示範。圖／桃園市勞動局提供
桃園市勞檢處推出「工地風水師」，替工地揪出安全死角，市府祕書長詹榮鋒今率隊前往聖保祿醫院綜合醫療大樓新建工程工地示範。圖／桃園市勞動局提供

桃園勞檢處降低工安風險，推出「營造3D安全網試辦計畫」，由勞檢員組「工地風水師」，替工地揪出安全死角。相關計畫今起開放申請，市府祕書長詹榮鋒特別率隊前往聖保祿醫院綜合醫療大樓新建工程工地示範，同時鼓勵業者踴躍申請。

勞檢處統計，桃園市2019年至2022年發生重大職災死亡人數共156人，平均每年39人罹災，僅次於台中市，其中又以營造業占46%最多。

勞檢處表示，工地風水師臨場輔導計畫實施對象為5000萬元以下微型工程工地，和主動向勞檢處申請輔導的工地，初步統計，桃園建造經費2000萬元以下微型工程約有1300個，5000萬以下累積約2000個。該計畫預計試辦到今年底，如效益佳，明年會陸續擴大辦理。

詹榮鋒表示，桃園正處於脫胎換骨及永續發展的關鍵時期，為數可觀的重大建設正如火如荼興建中；工地風水師是相當前衛的計畫，由勞動檢查員扮演工地風水師到營造業工地現場替環境、安全及衛生把脈，協助工地去除危害。

詹榮鋒說，近幾年因疫情及國際趨勢關係，營造業受到缺工化、高齡化及物價高漲化「3化」衝擊，造成營造業雇主投入職業安全衛生管理資源的意願低下，政府對此責無旁貸，希望工地風水師能維護工地安全，打破工地危險、髒亂的迷思，讓更多年輕人願意投入產業。

桃園市勞檢處推出「工地風水師」，替工地揪出安全死角，市府祕書長詹榮鋒今率隊前往聖保祿醫院綜合醫療大樓新建工程工地示範。圖／桃園市勞動局提供
桃園市勞檢處推出「工地風水師」，替工地揪出安全死角，市府祕書長詹榮鋒今率隊前往聖保祿醫院綜合醫療大樓新建工程工地示範。圖／桃園市勞動局提供

風水 勞檢 桃園

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