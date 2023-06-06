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她以曾祖母、叔公為名 捐苗栗縣府復康巴士行善

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
美容坊老闆陳芊樺遵循父親遺願，透過苗栗縣議會議長李文斌牽線，今天以曾祖母及叔公之名，捐贈縣府2輛復康巴士，縣長鍾東錦頒牌匾感謝。記者范榮達／攝影
美容坊老闆陳芊樺遵循父親遺願，透過苗栗縣議會議長李文斌牽線，今天以曾祖母及叔公之名，捐贈縣府2輛復康巴士，縣長鍾東錦頒牌匾感謝。記者范榮達／攝影

美容坊老闆陳芊樺遵循父親遺願，透過苗栗縣議會議長李文斌牽線，今天以曾祖母及叔公之名，捐贈縣府2輛復康巴士，縣長鍾東錦頒匾感謝，期盼喚起行善，關懷照顧弱勢。

今天捐贈儀式在縣府舉行，由陳芊樺的母親張秀英代表、李文斌等人見證，張秀英說，她的丈夫陳明雅因叔叔陳松仔是身障者，深知家人在照顧上的辛苦，陳明雅去年過世前囑咐，希望以祖母陳黃秀及陳松仔的名義捐贈復康巴士，提供身障或行動不便者交通接送服務，照顧弱勢族群。

李文斌說，陳明雅生前不忘回饋鄉里，照顧身障者的不便，遺願捐贈康復巴士的精神值得敬佩，善行義舉希望能夠拋磚引玉，喚起大家共同關懷、照顧弱勢族群。

縣府社會處表示，苗栗縣約有3萬3528名身障，其中以輪椅代步者多需求康復巴士接送就醫或外出，加上今天的2輛復康巴士，共有40輛復康巴士，此外，還有1輛復康遊覽車，提升身障者社會參與。

身障者 巴士 李文斌

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