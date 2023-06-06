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高虹安多項工程採限制性招標 市府：皆依法辦理無圖利

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市議員楊玲宜今總質詢指出，新竹市長高虹安去年選舉期間批評新竹市有大秘寶，多次使用招標的字眼，影射竹市公共建設有弊端，導致許多優質的營造廠商不敢投標。記者王駿杰／攝影
民進黨新竹市議員楊玲宜今總質詢指出，新竹市長高虹安去年選舉期間批評新竹市有大秘寶，多次使用招標的字眼，影射竹市公共建設有弊端，導致許多優質的營造廠商不敢投標。記者王駿杰／攝影

民進黨新竹市議員楊玲宜今在議會質詢指出，新竹市長高虹安去年選舉期間批評新竹市有大秘寶，多次使用招標字眼影射竹市公共建設有弊端，導致許多優質營造廠商不敢投標，包含關埔國小、通學步道及下水道工程等重大建設至今仍無法完成發包作業，如今市府招標網頁上處處可見限制性招標，呼籲高虹安自我檢討，並對外澄清說明。

對此，高虹安說，採限制性招標案大多是勞務型的工程，有關多項工程流標，市府也會進行相關檢討。市府指出，各項採購案件及流廢標檢討作業都依政府採購法辦理，絕無圖利特定廠商。

有關市府招標決標情況，竹市今年截至5月底工程決標案件共計55件，其中，契約變更採購案決標20件及公告上網採購案決標案35件；工程決標案件相較去年同期增加5件（2022年截至5月底共計決標50件，其中契約變更採購案決標共20件及公告上網採購案決標案共30件），顯見今年決標情況屬正常，且歡迎優良廠商持續與市府進行多項合作，為竹市未來發展來努力。

另外，針對之前發生的工程流標案件，市府已訂定「新竹市政府工程採購案件流（廢）標檢討作業機制」，針對流標案件建立檢討機制，工程採購案件流標達二次以上，由業務單位召開檢討會議。楊玲宜所提流標案件皆為以前年度完成規畫設計，市府持續辦理後續工程採購作業。

楊玲宜表示，高虹安去年11月批評新竹市有大秘寶，更在媒體受訪時指稱市府運用限制型招標是讓「固定廠商得標」，然而在高虹安上任半年來，文化局的活動案件以及許多工程皆採用限制性招標，「難道高虹安市長也是圖利固定廠商，讓固定廠商得標？」

楊玲宜指高虹安的政治口水已讓竹市的公共工程停滯，選舉期間多次表示前市府「用流標、追加預算的方式，將公共工程預算變相增加」的疑慮，不過高虹安上任後，包括關埔國小、關東國小通學步道、三民國小通學步道、茄苳景觀步道、香山綜合體育場、南寮市民活動中心以及雨水下水道等多項重大工程也都流標多次，而市府卻對外宣稱是因為疫情缺工等影響，這不就是選前選後最明顯的「雙標」。

高虹安 楊玲宜

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