苗栗送燒廢棄物7月調漲 鄉鎮市公所暫緩半年實施
苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）再兩年就要呈負值，苗栗縣政府今年7月1日調漲焚化廠處理費用，18鄉鎮市長聯誼會長三義鄉長呂明忠今天請命，縣務會議今天審議通過，公所送燒垃圾將凍漲半年。
縣務會議今天審議通過修正「苗栗縣垃圾焚化廠處理收費標準第二條」，其中，鄉鎮市公所送燒一般廢棄物，每噸1200元維持，代燒外縣市垃圾2500元，調到3000元；事業廢棄物的員工生活垃圾2300元，調到2700元，低熱值2800元調到3200元，高熱值3800元，調到5000元。
今天列席縣務會議的呂明忠表示要為公所發聲，公所送燒垃圾費用，前年才調漲，現在萬物皆漲，燒垃圾又要漲價，且原來每噸1200元，一漲就是400元，尤其是於年中，公所難以支應，希望能夠暫緩調漲。
縣府環保局長陳華盛強調不得已才會調漲送燒費用，推算焚化爐基金剛好可以撐到BOT契約的2028年，縣長鍾東錦裁示公所送燒垃圾凍漲，明年再實施，環保局設法吸收差額，其餘都依規畫調漲，送縣府行政處法制科辦理發布事宜。
陳華盛指出，焚化廠2008年2月BOT契約營運20年，目前1年處理約15萬噸廢棄物，處理成本每噸2259元，基金每年約有1億元虧損，收費新價將於今年7月1日實施，其中，鄉鎮市公所送燒垃圾，維持原價每噸1200元，明年起再調整為1600元。
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