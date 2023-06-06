氣爆重傷者全數外送 縣民嘆：為何苗栗沒有一家能收治

苗栗市鬧區3日上午發生嚴重氣爆意外，造成1死3傷，其中三名燒燙傷嚴重患者緊急處置後，全數後送外縣市醫院搶救，有縣民感嘆縣內也有急重症醫院，但「為何苗栗沒有一家」能收治；苗栗縣衛生局指出，縣內僅有4張燒燙傷床位，但燒燙燒不同於一般急重症，需要許多醫療資源及專業團隊，情況嚴重必須有醫學中心等級的燒燙傷中心進行照護。

苗栗市氣爆意外造成祖孫三代嚴重灼傷，三人燒燙傷面積超過五成，其中許姓男子達80％，插管後轉送台中梧棲童綜合，仍傷重不治，祖母和孫女轉院至中國醫大附醫、林口長庚醫院救治。

苗栗縣民多年來希望有醫學中心等級醫院落腳，但今難以「圓夢」，這次氣爆重傷者全數必須外送情況引起關注，有縣民、網友感嘆「可憐、可悲」。

衛生局指出，縣內4家大型區域及地區醫院，現僅衛福部苗栗醫院有4張燒燙傷病床，傷勢嚴重患者需後送醫學中心等級燒燙傷中心專業醫護團隊處理，因牽涉到清創、植皮、防止併發症、整型、神經內外科等多項照護治療，傷患如二度灼傷面積成人超過20％、兒童10%，或三度灼傷成人10％、兒童5％，經醫師評估徵得家屬同意，原則上都須後送。

衛生局表示，燒燙傷照護不同一般急重症，24小時都需要專業團隊待命，通常僅醫學中心有此資源，縣內目前醫療資源和條件，還無法支撐燒燙傷中心的醫療團隊，一些縣市情況也相似，嚴重燒燙傷患者必須轉院。

醫政科指出，重度責任急救醫院評核，項目（章節）包括急診醫療品質、急性腦中風病患、急性冠心病病患、高危險妊娠孕婦及新生兒、加護病房照護，其中不包括燒燙傷中心項目；縣內4家大型醫院，其中大千醫院取得6項重度評核，部苗、頭份為恭醫院及苑裡李綜合則是部分項目通過中、重度評核。