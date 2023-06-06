快訊

新冠併發症成長17% 羅一鈞：輕症數推估已達高峰

猛男勒死女友竟從無期變15年 高院：因為無期等假釋要很久

T1聯盟／魔獸心目中的夢幻隊友 點名這4位國內頂級球星

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氣爆重傷者全數外送 縣民嘆：為何苗栗沒有一家能收治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市南苗商圈6月3日發生嚴重氣爆意外。聯合報資料照片
苗栗市南苗商圈6月3日發生嚴重氣爆意外。聯合報資料照片

苗栗市鬧區3日上午發生嚴重氣爆意外，造成1死3傷，其中三名燒燙傷嚴重患者緊急處置後，全數後送外縣市醫院搶救，有縣民感嘆縣內也有急重症醫院，但「為何苗栗沒有一家」能收治；苗栗縣衛生局指出，縣內僅有4張燒燙傷床位，但燒燙燒不同於一般急重症，需要許多醫療資源及專業團隊，情況嚴重必須有醫學中心等級的燒燙傷中心進行照護。

苗栗市氣爆意外造成祖孫三代嚴重灼傷，三人燒燙傷面積超過五成，其中許姓男子達80％，插管後轉送台中梧棲童綜合，仍傷重不治，祖母和孫女轉院至中國醫大附醫、林口長庚醫院救治。

苗栗縣民多年來希望有醫學中心等級醫院落腳，但今難以「圓夢」，這次氣爆重傷者全數必須外送情況引起關注，有縣民、網友感嘆「可憐、可悲」。

衛生局指出，縣內4家大型區域及地區醫院，現僅衛福部苗栗醫院有4張燒燙傷病床，傷勢嚴重患者需後送醫學中心等級燒燙傷中心專業醫護團隊處理，因牽涉到清創、植皮、防止併發症、整型、神經內外科等多項照護治療，傷患如二度灼傷面積成人超過20％、兒童10%，或三度灼傷成人10％、兒童5％，經醫師評估徵得家屬同意，原則上都須後送。

衛生局表示，燒燙傷照護不同一般急重症，24小時都需要專業團隊待命，通常僅醫學中心有此資源，縣內目前醫療資源和條件，還無法支撐燒燙傷中心的醫療團隊，一些縣市情況也相似，嚴重燒燙傷患者必須轉院。

醫政科指出，重度責任急救醫院評核，項目（章節）包括急診醫療品質、急性腦中風病患、急性冠心病病患、高危險妊娠孕婦及新生兒、加護病房照護，其中不包括燒燙傷中心項目；縣內4家大型醫院，其中大千醫院取得6項重度評核，部苗、頭份為恭醫院及苑裡李綜合則是部分項目通過中、重度評核。

衛生局表示，縣民期盼設立醫學中心的願望，以縣內人口數等條件，目前要達成並不易，縣內將持續提升急重症醫療照護品質、延攬醫學中心專科醫師駐診等多項方式強化縣內醫療。

苗栗縣衛生局說明縣內燒燙傷醫療資源情況。聯合報資料照片
苗栗縣衛生局說明縣內燒燙傷醫療資源情況。聯合報資料照片

衛生局 醫學 苗栗縣

延伸閱讀

氣爆案3人嚴重燒傷送醫外縣市 苗栗縣長鍾東錦說話了

苗栗市牛肉麵店氣爆案老闆傷重不治 媽媽、女兒搶救中

苗栗氣爆案3名重傷者是祖孫三代 外地來開業遇劫

爆炸烈火衝出吞噬整個街口 苗栗氣爆畫面曝光

相關新聞

氣爆重傷者全數外送 縣民嘆：為何苗栗沒有一家能收治

苗栗市鬧區3日上午發生嚴重氣爆意外，造成1死3傷，其中三名燒燙傷嚴重患者緊急處置後，全數後送外縣市醫院搶救，有縣民感嘆縣...

平均1年39名勞工罹災 桃市今起試辦「工地風水師」把脈

桃園市勞檢處降低工安風險，推出「營造3D安全網試辦計畫」，由勞檢員組「工地風水師」，替工地揪出安全死角。相關計畫今起開放...

苗栗送燒廢棄物7月調漲 鄉鎮市公所暫緩半年實施

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）再兩年就要呈負值，苗栗縣政府今年7月1日調漲焚化廠處理費用，18鄉鎮市長聯誼會長三義鄉長...

重陽敬老禮金下修 竹市55至64歲原住民市民納入

為打造安心、安養的幸福城市，並落實銀髮安老的政策，新竹市長高虹安今宣布，經市議員林慈愛爭取，將擴大竹市原住民福利，自今年...

氣爆案3人嚴重燒傷送醫外縣市 苗栗縣長鍾東錦說話了

苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店氣爆意外，造成店內3代人嚴重燒傷送醫外縣市，鍾東錦今天有感而發，認為苗栗醫療資源先天不足、...

走路見「路面有坑洞」竹北市民急通報

新竹縣竹北市靠近中山路地段，有民眾發現路面有坑洞、花圃下陷，擔心地基流失導致土質流失，向新竹縣議員朱健銘通報，對此，新竹...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦