重陽敬老禮金下修 竹市55至64歲原住民市民納入

為打造安心、安養的幸福城市，並落實銀髮安老的政策，新竹市長高虹安今宣布，經市議員林慈愛爭取，將擴大竹市原住民福利，自今年起重陽敬老禮金下修請領年齡，將55歲至64歲的原住民市民納入，預計今年10月就可領取2000元禮金，約有370人受惠。

社會處表示，設籍在竹市的55歲以上原住民長者，除了原本可以領取國民年金原住民給付以及裝置假牙的服務，有關重陽敬老禮金開放55歲至64歲的原住民，市議員林慈愛爭取多年，新市府上任後傾聽民意，並拍板擴大照顧原住民市民，預計今年10月起，55歲至64歲的原住民市民將可領到重陽敬老禮金。

社會處表示， 今年度下修重陽敬老禮金發放對象，除了65歲以上長者外，當年度10月1日前設籍新竹市的55至64歲原住民亦可領取每人2000元禮金 ，將由區公所及社會處在10月1日開始發放，相關發放方式與65歲長者發放重陽敬老禮金一致，有提供郵局或新竹市農會帳號就匯款，未提供帳號者，則會請里幹事轉發。

市府表示，目前55至64歲原住民服務包含「國民年金原住民給付」，市府於每月的第4個禮拜，均主動函文提醒符合資格的族人申請原住民給付，也提供「原住民長者裝置假牙補助」。另外，市府針對原住民有急難救助需求時，可以申請急難救助、並補助原住民參加全民健康保險補助、原住民參加技術士技能檢定合格獎勵金及補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅。