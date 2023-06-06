快訊

陸「世界工廠」時代結束？日企坦言「日產CP值較高」半導體大國能重振雄風？

iOS 17新功能被讚爆「3款iPhone不支援」 網點破蘋果超狠計畫：把安卓人撈過來

台鐵區間車又撞上異物！ 斗南至大林東線單線行駛

成年禮金開領！竹市府趁勢推廣逾70處藝文消費點

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今指出，竹市有逾70處藝文消費點，包括市定古蹟「辛志平校長故居」。圖／新竹市政府提供
新竹市府今指出，竹市有逾70處藝文消費點，包括市定古蹟「辛志平校長故居」。圖／新竹市政府提供

文化部成年禮金自今起發放，可用於藝文消費折抵。新竹市府今指出，竹市有逾70處藝文消費點，比如新竹市玻璃工藝博物館、市定古蹟辛志平校長故居、影像博物館「或者光盒子」及弦悅草植物押花美學等，歡迎青年走入文化底蘊豐厚的竹塹城，用成年禮金消費、文化體驗給予在地業者支持與鼓勵。

文化局表示，成年禮金強調實體的藝文體驗與消費，18歲至21歲青年每人可領1200點，適用範圍包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，不論是逛博物館、欣賞表演、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗，或是社區文化小旅行皆可使用。

文化局表示，凡以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下等優惠價格購入演出票券。市府積極推動表演藝術團隊共同響應，竹市傑出演藝團隊包括「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」、「沂風室內合唱團」以及演藝廳各檔表演節目，將陸續推出青年專屬優惠席位，詳情請至文化幣官網–青年席位專區（https://pse.is/4zrayh）查詢。

文化局指出，為鼓勵青年至獨立書店購書消費，另有獨立書店優惠專案，凡於獨立書店以文化幣每消費2點，便由文化幣APP自動加贈1點（未達2點不採計），每人回饋最高上限為600點，最多可將1200點放大為1800點。竹市獨立書店包括結合咖啡、甜點、獨立出版、文創小物的複合式空間「江山藝改所」；老宅閱讀空間「玫瑰色二手書店」；以青少年為主要受眾的「筆耕小書店」等，歡迎青年至書店尋寶。

文化局指出，文化部持續招募成年禮金的藝文消費點，無需支付任何費用，只要填寫基本資料、收款帳戶，經文化部審核通過後，即可透過手機或印出QR Code輕鬆收款。該案總計超過10億元藝文消費商機，歡迎竹市藝文業者及工作者至文化部成年禮金藝文消費點平台（stcp.moc.gov.tw）註冊。

新竹市府今指出，竹市有逾70處藝文消費點，比如影像博物館「或者光盒子」。圖／新竹市政府提供
新竹市府今指出，竹市有逾70處藝文消費點，比如影像博物館「或者光盒子」。圖／新竹市政府提供
為鼓勵青年至獨立書店購書消費，另有獨立書店優惠專案，竹市則有老宅閱讀空間「玫瑰色二手書店」，歡迎青年至書店尋寶。圖／新竹市政府提供
為鼓勵青年至獨立書店購書消費，另有獨立書店優惠專案，竹市則有老宅閱讀空間「玫瑰色二手書店」，歡迎青年至書店尋寶。圖／新竹市政府提供

青年 文化局 新竹

延伸閱讀

終結淹水惡夢…竹市議員建議移動式擋水板 市府：預購800片

竹市「1區1運動中心」破功？香山運動館難產是這原因

竹市古蹟浸水楊家古厝花園鏟了、圍牆拆了... 市府組調查小組

「黃牛條款」正式上路 文化部檢舉專區同步上線

相關新聞

新竹棒球場土壤開挖 議員質詢：為何只送美國檢測？

斥資12億元改建的新竹市立棒球場遭爆多項場地缺失，市府上月底開挖，民進黨市議員楊玲宜今總質詢指出，市府稱土壤檢體要送美國...

氣爆案3人嚴重燒傷送醫外縣市 苗栗縣長鍾東錦說話了

苗栗市南苗6月3日發生牛肉麵店氣爆意外，造成店內3代人嚴重燒傷送醫外縣市，鍾東錦今天有感而發，認為苗栗醫療資源先天不足、...

走路見「路面有坑洞」竹北市民急通報

新竹縣竹北市靠近中山路地段，有民眾發現路面有坑洞、花圃下陷，擔心地基流失導致土質流失，向新竹縣議員朱健銘通報，對此，新竹...

桃員本掩埋場惡臭 蒼蠅滿天惹怨

桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場近2年愈堆愈高，惡臭飄散，蒼蠅滿天飛，鄰近住家苦不堪言，引發關切；市府環保局表示，目前規畫以...

苗縣3000元敬老禮金 三讀通過

苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，縣議會昨天三讀審查通過發放自治條例草案，原則1年縣府負擔2000元、鄉鎮公所協助1000...

桃園長照業務多頭馬車？民代促設長照處

桃園市老人約30萬人，近7萬人有長照需求，市府目前設置長照中心作為服務窗口，業務分屬社會局與衛生局，民代認為公文往返耗時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦