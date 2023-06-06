成年禮金開領！竹市府趁勢推廣逾70處藝文消費點

文化部成年禮金自今起發放，可用於藝文消費折抵。新竹市府今指出，竹市有逾70處藝文消費點，比如新竹市玻璃工藝博物館、市定古蹟辛志平校長故居、影像博物館「或者光盒子」及弦悅草植物押花美學等，歡迎青年走入文化底蘊豐厚的竹塹城，用成年禮金消費、文化體驗給予在地業者支持與鼓勵。

文化局表示，成年禮金強調實體的藝文體驗與消費，18歲至21歲青年每人可領1200點，適用範圍包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，不論是逛博物館、欣賞表演、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗，或是社區文化小旅行皆可使用。

文化局表示，凡以成年禮金點數全額支付，即可以5折或5折以下等優惠價格購入演出票券。市府積極推動表演藝術團隊共同響應，竹市傑出演藝團隊包括「好玩的劇團」、「新竹交響管樂團」、「沂風室內合唱團」以及演藝廳各檔表演節目，將陸續推出青年專屬優惠席位，詳情請至文化幣官網–青年席位專區（https://pse.is/4zrayh）查詢。

文化局指出，為鼓勵青年至獨立書店購書消費，另有獨立書店優惠專案，凡於獨立書店以文化幣每消費2點，便由文化幣APP自動加贈1點（未達2點不採計），每人回饋最高上限為600點，最多可將1200點放大為1800點。竹市獨立書店包括結合咖啡、甜點、獨立出版、文創小物的複合式空間「江山藝改所」；老宅閱讀空間「玫瑰色二手書店」；以青少年為主要受眾的「筆耕小書店」等，歡迎青年至書店尋寶。