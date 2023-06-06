新竹棒球場土壤開挖 議員質詢：為何只送美國檢測？

斥資12億元改建的新竹市立棒球場遭爆多項場地缺失，市府上月底開挖，民進黨市議員楊玲宜今總質詢指出，市府稱土壤檢體要送美國實驗室檢驗，質疑為何只能送國外化驗？且當天市府開挖球場的工具只有一支鏟子，與專業開挖落差很大？棒球場究竟何時可以順利啟用？對此，市長高虹安說，棒球場開挖全程公開透明，完全經得起考驗，球場希望力拚在明年上半年啟用，並趕上賽事開打。

高虹安於上月31日宣布開挖、檢測棒球場，並挖出約6公分石塊，將連同土壤檢體送往美國專業實驗室檢驗。

楊玲宜今說，據她了解，專業球場土壤檢測開挖方式，必須使用如劈管採樣器或薄管採樣等專業器具，且各土壤質地特性適用的採樣器具也不同，與市府先前僅用一支鏟子，一個塑膠袋的開挖方式落差很大，市府開挖棒球場檢測土壤的方式荒謬且不科學，要如何確保檢驗結果不失真？

高虹安表示，市府在既有問題及契約限制等因素之下，務實尋找最適方案，先前已詢問過115間台灣實驗室，檢測項目包括土壤粒徑與透水，但台灣實驗室有的是期程無法配合，有些是擔心檢測結果會受政治因素影響，之後因獲美國職棒大聯盟場務專家同意協助檢測，才會送美國實驗室。

高虹安說，棒球場開挖時，市府工務處、教育處、政風處、體育場，會同監造廠商、施工廠商與第三方公正單位台灣土木技師公會等均到場全程參與，政風處也事先向新竹地檢署報備，土壤開挖採樣過程全程錄影，樣本以密封袋密封。

高虹安表示，市府當天是開挖球場20公分土層，屬於沙土層，因此市府的開挖方式沒問題，且去年美國職棒大聯盟場務專家Murray Cook到棒球場現勘時，也指導市府可用此方式採樣土壤帶回檢測。

高說，目前依規畫，棒球場希望能在明年上半年啟用，最好是3月，這樣才能趕上賽事開打。市府耗費大量人力物力，引入包括體檢會涵括土木運動法治領域11位專業委員、中華民國棒球協會、台灣土木技師公會等專業第三方公正人士，多次會議諮詢研討改善方案，更主動爭取美國MLB職棒大聯盟專業場務團隊指導改善。