員本掩埋場垃圾山 桃市環保局6月起每週清運1300公噸

中央社／ 桃園5日電

中國國民黨籍桃園市議員周玉琴今天說，楊梅區員本掩埋場舊垃圾未訂清運時間表，卻持續堆置新垃圾；桃市府環保局表示，6月起每週清運1300公噸垃圾，加強周邊消毒及除臭工作。

周玉琴晚間告訴中央社記者，員本掩埋場已存在20多年，以往定期清運，但近幾年垃圾堆放數量遠高於運出量，堆成垃圾山，惡臭、蒼蠅讓居民苦不堪言；民眾使用黏蠅紙，不到2小時就黏滿蒼蠅，要求桃園市政府訂計畫運走舊垃圾。

員本里長陳奕霖表示，距民宅最近約10多公尺的垃圾掩埋場近幾年越堆越高，每當垃圾清運焚燒或雨後、天氣炎熱時，垃圾堆積散發的惡臭隨風飄散，附近居民大喊受不了。

環境保護局表示，目前規劃6月起以每週1300公噸將暫置垃圾清除到焚化廠處理，如果有處理餘裕量，再視量能增加出場處理數量，減少垃圾暫置量。

環境清潔消毒部分，環保局說，除增加消毒與除臭頻率，也補助周遭住戶殺蟲劑與捕蠅紙，視現地狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散，另針對周遭道路安全，已要求清運車輛務必遵守速限，違反者以工作規則懲處。

桃園

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