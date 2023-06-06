聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市東區都計失控 市府射3箭嚴把關

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
時力議員蔡惠婷（左起）、林彥甫與立委邱顯智，昨呼籲新竹市長高虹安應積極控管都計並嚴審科專商專大樓建照。記者王駿杰／攝影
時力議員蔡惠婷（左起）、林彥甫與立委邱顯智，昨呼籲新竹市長高虹安應積極控管都計並嚴審科專商專大樓建照。記者王駿杰／攝影

時代力量新竹市議會黨團昨開記者會，指竹市東區近年人口爆炸、交通大亂和學校不足等問題，根源是長期失控的都市計畫及放水建商蓋違規的「科專宅」、「商業宅」；市府表示，將藉由「環境影響評估、都市設計審議以及交通影響評估」因應衝擊，並會通過多項審查機制嚴格把關。

議員林彥甫、蔡惠婷與立委邱顯智昨呼籲市長高虹安，應積極控管都市計畫並嚴審大樓建照，遏止建商繼續違規向人民牟取暴利。

林彥甫指出，竹市建管完全失靈，2008年開始科專宅、商業宅累積達上萬戶，科專區、商業區容積率比住宅區多1.5至2倍，歷任市府沒檢討都計使用分區，放任建商蓋20、30層住宅大樓。

蔡惠婷說，關埔一期都市計畫區的商業區幾乎全做住宅使用，已出現學校不足、交通壅塞，因此關埔二期與建功商圈等開發與更新案，「商業區全做住宅區使用」切莫重蹈覆轍。

邱顯智說，有建商為節省土地成本、貪圖容積率，在新竹推出大量違反土地使用分區管制的建案，利用青年成家立業的嚮往大賺黑心錢，是新竹最大的詐騙集團。

市府回應，竹科衍生大量居住需求，關埔與鄰近竹北均發展住宅使用為主的高樓社區型態，屬產業動能帶動都市發展現象，市府未來將透過「都市設計審議、交通影響評估及環境影響評估」等審查機制3支箭嚴格把關，避免產生更多地區衝擊。

新竹 都市計畫

延伸閱讀

終結淹水惡夢…竹市議員建議移動式擋水板 市府：預購800片

竹市東區都市計畫失控 市府：以都審、交評、環評把關

民代追問新竹棒球場何時進場改善？工務處長曝時間點

為了林智堅時力、民進黨人馬臉書互嗆 竹市立委前哨戰開打

相關新聞

竹市東區都計失控 市府射3箭嚴把關

時代力量新竹市議會黨團昨開記者會，指竹市東區近年人口爆炸、交通大亂和學校不足等問題，根源是長期失控的都市計畫及放水建商蓋...

桃員本掩埋場惡臭 蒼蠅滿天惹怨

桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場近2年愈堆愈高，惡臭飄散，蒼蠅滿天飛，鄰近住家苦不堪言，引發關切；市府環保局表示，目前規畫以...

苗縣3000元敬老禮金 三讀通過

苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，縣議會昨天三讀審查通過發放自治條例草案，原則1年縣府負擔2000元、鄉鎮公所協助1000...

桃園長照業務多頭馬車？民代促設長照處

桃園市老人約30萬人，近7萬人有長照需求，市府目前設置長照中心作為服務窗口，業務分屬社會局與衛生局，民代認為公文往返耗時...

會楊文科 反生命園區自救會要求撤案

新竹縣反生命園區自救會昨與縣長楊文科當面溝通，提出4大不需要生命園區的理由，並要求立即撤案；楊文科指現在還未成案，因此「...

苗栗市6、7、8日停收垃圾 市公所提醒鄉親不要丟垃圾在外

苗栗市公所清潔隊6月6日、7日、8日辦理環保觀摩活動，3天將停收垃圾，市公所提醒鄉親注意配合，不要將垃圾提丟在外，以免影...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦