竹市東區都計失控 市府射3箭嚴把關

時代力量新竹市議會黨團昨開記者會，指竹市東區近年人口爆炸、交通大亂和學校不足等問題，根源是長期失控的都市計畫及放水建商蓋違規的「科專宅」、「商業宅」；市府表示，將藉由「環境影響評估、都市設計審議以及交通影響評估」因應衝擊，並會通過多項審查機制嚴格把關。

議員林彥甫、蔡惠婷與立委邱顯智昨呼籲市長高虹安，應積極控管都市計畫並嚴審大樓建照，遏止建商繼續違規向人民牟取暴利。

林彥甫指出，竹市建管完全失靈，2008年開始科專宅、商業宅累積達上萬戶，科專區、商業區容積率比住宅區多1.5至2倍，歷任市府沒檢討都計使用分區，放任建商蓋20、30層住宅大樓。

蔡惠婷說，關埔一期都市計畫區的商業區幾乎全做住宅使用，已出現學校不足、交通壅塞，因此關埔二期與建功商圈等開發與更新案，「商業區全做住宅區使用」切莫重蹈覆轍。

邱顯智說，有建商為節省土地成本、貪圖容積率，在新竹推出大量違反土地使用分區管制的建案，利用青年成家立業的嚮往大賺黑心錢，是新竹最大的詐騙集團。

市府回應，竹科衍生大量居住需求，關埔與鄰近竹北均發展住宅使用為主的高樓社區型態，屬產業動能帶動都市發展現象，市府未來將透過「都市設計審議、交通影響評估及環境影響評估」等審查機制3支箭嚴格把關，避免產生更多地區衝擊。