會楊文科 反生命園區自救會要求撤案

新竹縣反生命園區自救會昨與縣長楊文科當面溝通，提出4大不需要生命園區的理由，並要求立即撤案；楊文科指現在還未成案，因此「無案可撤」，會聽取民意再評估，並承諾9月5日針對自救會質疑說明。自救會會後強調，罷免楊文科行動仍在6月11日進行連署。

新竹縣反生命園區自救會提出的4大理由，包括不需要多餘的火葬場、不需要亂花人民納稅錢、不需要破壞環境和民意反彈已經顯現；同時強調，竹縣納骨塔和火化爐使用率不到3成，縣府報告也說竹縣30年內無需求，如好好管理停業的竹東、荒廢的關西和停工的寶山生命園區，可應付未來50年需求。

楊文科表示，竹縣要繼續蓬勃發展、生活要更好，需要基礎建設，一開始看不到成效，以生命園區來說，起心動念是為讓鄉親能有莊嚴神聖的地方走完最後一程，絕非有利可圖；至於自救會提出要撤案，「案子都可以動了才是成案」，因此現階段沒有案可以撤。

楊文科承諾，針對自救會提出的質疑和新數據，3個月內將做出說明和答覆，預計9月5日給大家一個交代。

但自救會回應，縣府越晚說明，只會讓民怨更沸騰，如果最後決定仍離民意太遠，自救會依舊不放棄抗爭，罷免楊文科行動也不會停止，250位志工仍在6月11日進行罷免連署。