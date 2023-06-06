苗縣3000元敬老禮金 三讀通過

苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，縣議會昨天三讀審查通過發放自治條例草案，原則1年縣府負擔2000元、鄉鎮公所協助1000元，縣府概算2億多元，鍾東錦認為財源可以應付，希望明年春節前首發。

敬老禮金並非法定福利，昨議會定期會由議員楊明燁、徐功凡、羅貴星提案，議員余文忠等10人連署，獲跨黨派支持，二、三讀審查通過苗栗縣敬老禮金發放自治條例草案，發放對象65歲以上或55歲以上原住民，且設籍苗栗縣滿1年。

自治條例草案規定金額及發放時間，視縣府財政狀況及計畫辦理，鍾東錦感謝議會支持，他說，敬老禮金規畫1年3000元，縣府2000元，公所1000元，如果公所要多發，縣府也樂觀，縣府部分，概算1年需2億多元。

苗栗縣議會昨審查通過發放自治條例草案，議長李文斌敲槌三讀通過；縣長鍾東錦（圖）希望明年春節前首發。記者范榮達／攝影

鍾東錦答問會不會排擠預算，他認為要麻煩中央，讓縣府還款速度稍緩一點，不必還太多，再來苗栗的稅收逐年增加，統籌分配稅款相對增加，應可應付，議會今年11月審查明年總預算，若通過明年春節前可發放。

議員楊明燁、陳光軒及禹耀東等人指出，敬老禮金發放，縣府有自治條例可以遵循，但必須鄉鎮公所配合，有些公所必須立法或修法，萬一公所不願配合，將影響敬老禮金發放。

鍾東錦、縣府社會處長楊文志表示，18鄉鎮市長參加縣務會議當面溝通或私下交流都有共識，將來發放的紅包袋也是縣府、公所聯名，「功勞」各一半，公所應會配合，縣府也會通知修法或訂定自治條例。

社會處指出，今年5月底人口，全縣65歲以上有9萬8683人，原住民55歲至64歲1276人，縣府明年概算2億953萬元，規畫由公所匯款至指定帳戶，必要時縣府派專人發給。