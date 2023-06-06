桃員本掩埋場惡臭 蒼蠅滿天惹怨

桃園楊梅員本里上的垃圾掩埋場近2年愈堆愈高，惡臭飄散，蒼蠅滿天飛，鄰近住家苦不堪言，引發關切；市府環保局表示，目前規畫以每周清除1300噸暫置垃圾至焚化廠處理，並補助周遭住戶殺蟲劑及捕蠅紙，並視狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散。

楊梅區員本里民有路二段500巷掩埋場垃圾量進大於出，導致愈堆愈高似小山，高達3、4層樓，議員周玉琴抱怨「黏蠅紙不用2小時就會黏滿蒼蠅」，即使噴消毒味也不好聞，楊梅人不是二等公民，應禁止新垃圾堆置，希望市府一定要做到「出大於進」。

周玉琴指出，垃圾場靠近社區，18年慢慢「長高長胖」，現在民怨不止，她無法諒解楊梅區員本垃圾場舊垃圾未訂出清運時間表。

楊梅員本里垃圾掩埋場，近2年垃圾量進大於出，愈堆愈高像座小山，蒼蠅滿天飛，市議員周玉琴（圖前左二）形容「黏蠅紙不用2小時就會黏滿蒼蠅」。圖／周玉琴提供

員本里長陳奕霖表示，市府說是暫存垃圾，民眾卻發現愈堆愈高，伴隨大量蒼蠅，加上垃圾場離民宅最近的距離約僅10公尺，造成相當大困擾，尤其將垃圾運去焚燒時或雨後天氣變熱，垃圾經由翻動，味道難聞，隨風飄散1公里以上是家常便飯，民眾真的已快受不了。

環保局回應，目前榮鼎生質能中心的熱處理單元已開始運轉，垃圾站存調度並不會分區，目前每日約有100噸垃圾運進員本垃圾場，本月開始規畫以每周1300噸將暫置垃圾清除至焚化廠處理，若有處理餘裕量再增加，減少楊梅員本掩埋場的垃圾暫置量。

環保局說，環境清消部分，增加消毒與除臭頻率以減少民怨，另也針對周遭住戶需要的殺蟲劑與捕蠅紙給予補助，並視現地狀況覆蓋紗網避免垃圾隨風溢散。

環保局表示，過去垃圾都運到中壢欣榮焚化爐，1300噸主要規畫運到觀音榮鼎生質能中心，會再依各焚化爐量調度分配；目前初估員本掩埋場垃圾約7萬噸，後續環保局會再詳細調查，但也呼籲民眾務必確實做到垃圾分類及減量。

議員鄭淑方表示，環保局承諾每周要清運1300噸垃圾，務必做到，不過現今天氣炎熱，翻攪的惡臭清消須到位，不能讓居民二次傷害。