楊文科承諾3月內給答覆 反生命園區自救會：罷免不會停

新竹縣反生命園區自救會今天下午5時許與新竹縣長楊文科在縣長室對談，自救會在會中也提出4大不需要生命園區的理由，並要求楊文科立即撤案；楊文科也表示，現在還未成案，因此也「無案可撤」，計畫都會聽取民意再評估，並承諾3個月內將針對自救會提出的質疑做出說明。自救會也強調，罷免行動不會停止。

新竹縣反生命園區自救會在會中提出4大不需要生命園區的理由，包括「不需要多餘的火葬場」，新竹縣納骨塔和火化爐使用率都不到3成；「不需要亂花人民納稅錢」，縣府在生命園區一案已經花了將近2000萬的規劃費，後續還要花30億興建；「不需要破壞環境」，生命園區預定地是附近唯一完整的綠地，園區內有150年珍貴巨木群以及稀有古窯，開發恐釀生態文化浩劫，以及累積4萬多人連署「民意反彈已經顯現」等。

楊文科強調，新竹縣要繼續蓬勃發展、生活要更好，都需要基礎建設，但基礎建設成效一開始看不到。以生命園區來說，起心動念就是為了讓鄉親能有莊嚴神聖的地方走完最後一程，絕非有利可圖。今天大家的意見，他也都會聽取採納，有些意見他贊同，但有些意見不盡然如此，至於自救會提出要撤案，也因為現在生命園區還未成案，「案子都可以動了才是成案」，現階段沒有案可以撤。

新竹縣民政處長賴江海也表示，不管做任何事情都要事前規劃，如今自救會提出新的資料和數據，縣府也都會繼續調查。

楊文科也說，不管是地方鄉親、鄉鎮長和議員的意見，他都會聽取，民政處後續也會就公益性、迫切性、必要性繼續研議、檢討生命園區計畫，並從長計議。同時楊文科也承諾，針對今天自救會提出的質疑和新數據，3個月內將會做出說明和答覆，預計再9月5日給大家一個交代。