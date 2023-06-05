高虹安提0到6歲竹市府養 綠議員要求承諾要做到

民進黨新竹市議會黨團今天表示，新竹市長高虹安提出的「0-6歲市府養」等承諾應要做到。竹市府表示，將持續研擬相應的因應措施，從各方面減輕家長的育兒負擔。

新竹市議會第11屆第1次定期會總質詢，民進黨新竹市議會黨團今天質詢指出，高虹安提出的「0-6歲市府養」生育津貼加碼新台幣1000元、以及2025完成關埔地區全區空橋等承諾，要求高虹安要做到，不要唬弄議會、搪塞市民。

民進黨新竹市議員曾資程質詢表示，竹市府在今年4月初即收到衛福部與教育部回函，清楚載明若竹市府推行「0-6歲實物券」加碼政策，因與生育津貼屬相同性質，不符中央補助原則，將調升地方自籌比例。

曾資程說，若高虹安以發放實物券替代，勢必造成中央補助減少，市府要補足缺口，又要自編預算製作等值的實物券，增加市庫負擔，得不償失。

對此，新竹市政府透過新聞資料指出，高虹安施政計畫中所列「0-6歲市府養社福政策」，已落實部分包含東區定點臨托新增夜間及假日臨托服務，好孕專車也放寬服務對象等，另在托育補助加碼持續進行前置作業，所需經費已編列在追加預算中。

關於育兒津貼及就學補助加碼事宜，竹市府表示，將持續研擬相應的因應措施，從各方面減輕家長的育兒負擔，同時也積極推動幼兒園公共化教保服務的增班計畫，將於112至114學年度共計有3所學校及1所幼兒園預計共增加224名額。

竹市府指出，為此將投入超過新台幣5億元的經費進行幼兒園的重建及增班，並且致力使公立及非營利幼兒園的課後照顧服務比率達到85%以上。

至於關埔空橋進度，竹市府指出，已責成市府團隊，積極辦理、盡速完成，將朝建構立體化無障礙步行空間進行，盼改善慈雲路交通等問題。