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清華認養頭前溪 以AI科技等行動守護河川

中央社／ 新竹市5日電

清華大學與經濟部水利署第二河川局、富邦人壽共同合作，今天簽署備忘錄認養頭前溪舊港島區段，後續將透過AI科技等行動，進行水質與底泥監測等，共同守護河川。

清華大學發布新聞稿表示，清華長期關注頭前溪流域的生態環境、水質情況以及沿線聚落的發展，今天與經濟部水利署第二河川局、新竹市政府、富邦人壽以及當地公民團體，推動產官學研跨領域合作，發表「頭前溪流域行動宣言」，並簽署頭前溪認養文件，承諾投入資源，致力於創造永續環境。

清華大學副校長兼永續長戴念華會中宣讀「頭前溪流域行動宣言」表示，盼能以守護環境、改善水質、擴大參與、永續教育等策略，發揮清華大學在科技和科學領域的專長，改善頭前溪中化學廢棄物和垃圾傾倒所造成的水質污染。

清華大學資訊工程學系特聘教授黃能富說，為持續追蹤頭前溪川廢的分布、數量、種類等污染數據，盼在運用清華AI領域的專長，解決環保團體和地方政府在川廢監測所面臨的人力不足問題。

清華大學分析與環境科學研究所教授暨所長周秀說，川廢垃圾會造成河川環境影響，如對河川底泥產生化學成分的積累污染物，以及水質和土壤產生污染等，都應重視與改善。

清華大學提供新聞資料指出，清大與富邦人壽、經濟部水利署第二河川局共同合作，簽署備忘錄認養頭前溪舊港島區段，後續預計結合志工培訓、川廢巡守、淨溪行動、水質監測、底泥監測等行動。

清華大學 水質 認養

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