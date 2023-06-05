再造歷史現場 「黑貓中隊」主題電玩今天上線

中華民國空軍1961年成立高空戰略偵察機部隊「黑貓中隊」，在冷戰期間配合美國中央情報局執行深入中國大陸的高空戰略偵察與電子偵測任務，國軍英勇故事至今為人津津樂道。桃園市文化局今天推出以黑貓中隊歷史故事為原型改編的電玩遊戲「黑貓：逆光」，盼透過第一人稱與3D視角重現當時風貌。

「黑貓：逆光」遊戲由文化局委託迷走工作坊，結合文化局3D點雲掃描建模，重現當時的U-2偵察機停放的H5棚廠。玩家在遊戲中將以古董底片相機探索前空軍桃園基地設施群，在遊戲角色黑貓的帶領下，拍下並收集指定影像，追尋冷戰歷史的軌跡。

桃園市長張善政表示，「黑貓：逆光」主要介紹冷戰時期高空偵察隊的故事，這段故事越來越少人知道，卻是非常寶貴的史實，文化局透過遊戲方式，可以讓更多年輕人了解這段歷史，進而珍惜這些文化資產。

回想當年執行神秘任務，曾駕駛U-2偵察機的退役飛官蔡盛雄受訪時說，他跟大家一樣都有父母，但責任及榮譽比生命更重要，要作戰就要走到前面去，「你不犧牲就是他犧牲，總是要有一個人犧牲。雖然孤獨，但這是你的國、你的家。」