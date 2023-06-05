提4大不需要竹縣生命園區理由 自救會：不撤案就罷免

新竹縣反生命園區自救會，今天（5日）下午5時許在縣長室進行政策討論溝通，新竹縣反生命園區自救會8名志工，一同與縣長楊文科座談提出訴求。自救會活動組長指出，「我們目的就是要求撤案，不撤案就罷免」，並表示已募集到250位志工，今天對談若沒結果，將啟動罷免程序。

新竹縣反生命園區自救會不願具名的活動組長指出，今天對談的主要目的就是要求撤案，自救會也提出「4大不需要生命園區的理由」。第一，「不需要多餘的火葬場」，新竹縣納骨塔和火化爐使用率都不到3成，縣府的報告也說新竹縣30年內無需求，如果把停業的竹東、荒廢的關西和停工的寶山生命園區好好管理，就可以應付未來50年的需求。

至於縣府堅持公立比私立便宜，自救會也將提出具體調查數字，並提出將興建生命園區的費用30億直接補助給弱勢者，換算下來可以補助250年。

第二，「不需要亂花人民納稅錢」，自救會指出，至今縣府在生命園區一案已經花了將近2000萬的規劃費，但至今仍未有可行性評估與興辦事業計畫書，自救會質疑縣府根本亂花規劃費，「2000萬花去哪裡了？」

第三，「不需要破壞環境」，自救會指出，生命園區預定地2公里內有集合型住宅、學校、工業區、人口超過14萬，且是附近唯一完整的綠地，尤其東北季風，會將湖口工業區及殯葬園區的空汙帶到下風處的新豐及竹北，若將區內樹林砍伐，將會使空氣汙染更嚴重，再加上園區內有150年珍貴巨木群以及稀有古窯，開發可以說是生態與文化浩劫。

第四，「民意反彈已經顯現」，自救會也強調，從4萬多人連署反對生命園區，到幾次大型陳抗每場都數千人參加，甚至二場說明會累積3000人出席抗議，都已顯現民意反彈，到今天為止，自救會已募集到250名志工，「今天不撤案就罷免，這就是我們的訴求」。