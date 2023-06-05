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銅鑼工業區大排成泡泡河 苗縣環保局採樣檢測

中央社／ 苗栗縣5日電

苗栗縣銅鑼工業區自強排水溝日前冒出大量白色泡沫，民眾憂心遭工廠排放廢水污染水質；縣府環保局今天表示，現場初步量測水體PH值無異狀，另已採樣檢測有機物及重金屬等物質。

苗栗縣議員黃芳椿接受中央社記者電訪表示，3日中午接獲民眾反映，銅鑼工業區自強排水溝冒出大量白色泡沫，由於這條工業區大排的水會直接排入西湖溪，地方居民擔憂灌溉水源遭污染，同時也懷疑是否為附近工廠違規偷排造成。

苗栗縣政府環保局指出，當天接獲通報後立即派員前往現場採樣檢測，初步量測排水溝內水體PH值、導電度、水溫等並無異狀，稽查人員另採集水體帶回，針對有機物、重金屬等物質進一步檢測送驗。

環保局表示，一般水中出現泡沫與清潔劑成分界面活性劑有關，尤其經水流擾動過程，會使得泡沫更加明顯，稽查人員當天也循線往上游查察，針對1家清洗製程工廠排放水體採樣送驗，目前尚在檢測中。

排水溝 苗栗縣 水質

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