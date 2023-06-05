香山某畜牧場又排廢水 竹市府將依水污法開罰

竹市府今天表示，香山區南港里附近有某畜牧場排放廢水產生異味，造成溪水污染及影響環境，將依違反「水污染防治法」規定裁處業者新台幣6萬元至2000萬元罰鍰，並要求限期改善。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，日前獲報鹽港溪遭排放黑色廢水，隨即由環保局派遣稽查人員前往現場，稽查發現為香山區某畜牧場所排放廢水導致。

市府表示，稽查人員現場採樣檢測，後續經檢測結果排放廢水超標17倍，有繞流排放之虞，後續將依水污染防治法規定裁處新台幣6萬元至2000萬元罰鍰，並要求業者限期改善。

市府指出，後續這家業者仍因排放廢水及異味問題，於6月3日遭民眾陳情，環保局派員到場稽查後，採取放流水樣檢測分析。

市府說，另外也查獲此畜牧場有未依許可證件操作、未依檢測申報規定紀錄等違規情事，現場已命業者限期改善，並將依水污染防治法規定裁處，待詳細檢驗結果出爐，會再增加罰款。

環保局提醒，不肖業者切勿心存僥倖、以身試法，污染環境情事將祭重罰，並請民眾重視環保、提高環境品質，若發現有水環境污染發生時，可撥打市民專線1999或環保局免費陳情專線0800-066-666通報。