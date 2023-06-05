PCB產業龍頭桃園高鐵站前蓋總部 農水署：給農民更好服務

行政院農田水利署桃園管理處年3月公告辦理「桃園市中壢區青平段25、26地號」2筆土地設定地上權招商，並於5月評選，最終由台灣PCB產業龍頭「臻鼎科技股份有限公司」得標，將於此黃金地段興建企業總部。桃園市長張善政今出席桃園農田水利事業作業基金高鐵站前土地設定地上權案簽約典禮表示，桃園能有甄鼎在此興建總部，相信能有助於PCB產業發展得更好。

此案基地規模達 2385 坪，地上權存續期間為 70 年，農水署指出，預計將挹注基金包含初期權利金及每年土地租金等，可達 15 億元以上，農水署長蔡昇甫說，面對氣候變遷農水署一直在想如何讓農業有更智慧化，但這些設備及研發都需要錢，這次合作經費尚能給予挹注，讓農水署提供給農民更好服務。

蔡昇甫表示，相信甄鼎科技為桃園的產業與經濟注入動能，提供更多優質工作機會，更讓台灣西部的科技廊帶蓬勃發展。

臻鼎科技董事長沈慶芳指出，PCB是台灣第三大製造業，也是桃園最大的製造業，相關產業鏈約有400家、從業人員約6萬人，桃園PCB產業產值約佔全球28.8%、佔台灣逾8成，桃園可說是台灣PCB產業的故鄉，期盼臻鼎科技未來在高鐵桃園站前建立的企業總部，能成為企業立足桃園的據點，未來招募更多優秀人才。

張善政說，桃園是台灣PCB產業的重鎮，也是全球印刷電路板產業動見觀瞻的城市，臻鼎科技多年在桃園深耕，雖歷經疫情，其經營成績依然扶搖直上，PCB產業未來會面臨許多挑戰，包括擴廠土地不足、ESG等企業社會責任與環境保護等議題，臻鼎科技作為PCB產業領頭羊，相信能夠樹立標竿，成為其他產業效法、學習的目標，市府團隊也會全力協助。