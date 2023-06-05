以AI追蹤川廢變化、科學透析水質底泥 清大認養頭前溪

為響應聯合國提出的「淡水挑戰（Freshwater Challenge）全球動員恢復淡水生態系統」倡議，清華大學聯合經濟部水利署第二河川局、新竹市政府、富邦人壽及當地公民團體推動產官學研跨領域合作，共同發表《頭前溪流域行動宣言》，並簽署頭前溪認養文件，之後將運用清大研發的AI影像辨識技術與底泥監測技術監測河川變化。

大新竹地區超過九成供水仰賴頭前溪供應，但頭前溪上游卻堆滿超過136萬公升垃圾破壞水質生態，可能危害新竹市民健康。根據富邦人壽與荒野保護協會合作公布「2022年新竹頭前溪川廢快篩調查報告」，發現頭前溪的垃圾汙染以塑膠製品占八成最多，而高達80％的垃圾集中在10％的河段中。

富邦人壽表示，從河川廢棄物主要為飲料杯、吸管、免洗餐具等一次性用品可見人類生活造成嚴重汙染，凸顯應擴大推廣河川保育、日常減塑等觀念的重要性，因此很高興能攜手清大師生發起更多元的守護頭前溪行動。

清大校長高為元表示，清大一直很重視永續環境，也會善盡大學社會責任，運用最新研發的科技來協助維護頭前溪生態。

清大資訊工程學系特聘教授黃能富指出，過去人們主要依賴人工智慧來解決產業問題，然而AI也能夠對環境永續發展做出積極的貢獻。現今透過影像辨識技術，已能準確監測許多河川的變化。

為持續追蹤頭前溪川廢的分布、數量、種類等汙染數據，荒野保護協會榮譽理事長劉月梅也與黃能富進行交流，希望能夠利用清華大學在AI領域的專長，解決環保團體和地方政府在川廢監測所面臨的人力不足問題。

台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝和清大分析與環境科學研究所教授暨所長周秀專則關注化學物排放和地下水抽取等問題，強調積極改善水質和底泥汙染至關重要。

周秀專說，在表面可見的川廢垃圾外，無形污染的長期排放與沉澱，已對河川底泥產生化學成分的積累污染物，對水質和土壤產生污染，且這些無形的危害因子極可能通過層層生物鏈、由飲水與食物回到人體體內。研