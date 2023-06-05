桃園長照業務多頭馬車？民代促設「長照處」

桃園市老年人口數約30萬人，有長照需求的人口達近7萬人，雖市府目前設置長照中心作為服務窗口，但業務仍分屬社會局與衛生局，不僅公文往返耗時，民眾諮詢時也無所適從。對於多位議員建議應比照其他縣市成立長期照護處，衛生局長劉宜廉表示樂觀其成，但須考量人力和預算分配，現階段將先檢討行政程序有無調整之處再進行後續規畫。

桃園市衛生局統計，全市目前約有7萬名長者接受長照相關服務，長照據點共計865個，各項服務人數與機構數還在持續成長。但相關業務分屬衛生局長照服務科和社會局老人福利科，遭質疑是多頭馬車。

「民眾光是尋找市府窗口就一個頭兩個大。」議員謝美英、鄭淑方說，政府推動長照2.0，但一般市民對於長照中心申請是向社會局或衛生局申請常混淆不清，日前屏東已率先成立長照處，建議市府也能跟進或成立單一窗口，方便民眾提出申請，並促成人力整合。

議員楊家俍表示，桃園雖在衛生局下成立長照中心，但只是諮詢窗口，員額還是使用科內人力，增加公務員負擔；由於社會局無法做出醫事判定，許多公文還是要給衛生局，一來一往下，導致業者要設置長照機構或申請提供服務經常曠日廢時，最後還是影響民眾權益。

社會局老人福利科長施威良指出，目前居家服務跟社區式服務站由社會局負責，住宿式服務由衛生局負責，但民眾普遍不清楚2局處分工方式，申請時常常打錯電話，如果可以成立提供一條鞭服務的長照處，不僅可減少民眾困擾，也能增進行政效率。

衛生局長劉宜廉說，衛生局與社會局每個月至少召開1次長照會議，妥善執行長照2.0業務，避免業務漏接，雙方溝通協調還算順暢；目前全國成立長照處的縣市並不多，也要考慮人力和預算配置，市府「不急於一時」現在就成立長照處，但會檢討加強行政效率，如何讓民眾獲得更好照顧，市府也會持續研議。