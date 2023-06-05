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曾跑出「花蓮加油」 日本跑者志水直樹以行動寫「LOVE」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
日本GPS跑者志水直樹2018年曾跑出「花蓮加油」的GPS軌跡，為0206地震災民打氣。記者王思慧／攝影
日本GPS跑者志水直樹2018年曾跑出「花蓮加油」的GPS軌跡，為0206地震災民打氣。記者王思慧／攝影

日本GPS跑者志水直樹2018年曾跑出「花蓮加油」的GPS軌跡，為0206地震災民打氣。因發起「極點環台」路跑活動，結合日本3個地點的跑者，一起用GPS軌跡跑出「LOVE」，象徵台日友好。今天一行人重返花蓮，市公所迎接團隊並為他們加油，盼藉由運動觀光交流，堅固彼此友誼。

來自日本神戶的36歲志水直樹原本是小學老師，在5年前單車環台後，專職在路跑活動，更帶起GPS軌跡路跑風潮，他邊跑邊撿垃圾的義舉等，吸引很多人贊助。

為感謝台灣12年前台灣關懷日本311大地震，今年志水直樹與自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮，發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」路跑，上月18日從桃園中壢開跑，預計24天環島，期間均使用GPS軌跡，成為英文字母O，串連日本東京、仙台及大阪跑者，各自跑出L、V、E，創作「LOVE」，表達台日友好的情誼。

志水直樹表示，這次活動最辛苦的是台灣太陽很曬，全身會發燙，必須要用冰塊「冰鎮」，台東是目前覺得最熱的地方，接下來往宜蘭方向跑，終點站在桃園中壢，會在10日抵達。

志水直樹還說，今天是環島19天，每天維持前進45公里左右路程，很多人陪跑陪騎，經過大家的團結一致，才得以讓活動順利進行，「因為一個人跑很無聊、寂寞」，歡迎大家一起路跑。

花蓮市長魏嘉彥表示，上次志水直樹來台是因為2018年花蓮地震，跑出花蓮加油GPS軌跡，很感謝他，這次再次來已經跑了1萬1千多公里，希望這次活動展現台日友好。

前市長、縣議員魏嘉賢說，志水直樹是花蓮0206大地震發生時，首位到花蓮路跑，為鄉親加油鼓勵的外國人，期許未來雙方友誼能持續下去。

日本GPS跑者志水直樹（左）、自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮（右），發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」路跑活動，象徵台日友好。記者王思慧／攝影
日本GPS跑者志水直樹（左）、自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮（右），發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」路跑活動，象徵台日友好。記者王思慧／攝影
日本GPS跑者志水直樹（前排左）發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，上月18日從桃園中壢開跑，今天從花蓮跑到宜蘭。記者王思慧／攝影
日本GPS跑者志水直樹（前排左）發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，上月18日從桃園中壢開跑，今天從花蓮跑到宜蘭。記者王思慧／攝影
日本GPS跑者志水直樹發起「極點環台」路跑活動，用GPS軌跡跑出「LOVE」。今天一行人抵達花蓮，市公所迎接團隊並為他們加油。記者王思慧／攝影
日本GPS跑者志水直樹發起「極點環台」路跑活動，用GPS軌跡跑出「LOVE」。今天一行人抵達花蓮，市公所迎接團隊並為他們加油。記者王思慧／攝影

花蓮 路跑 日本

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