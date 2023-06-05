解決防災竹市議員建議移動式擋水板 市府：預購800片

新竹市南寮地區部分低窪處包括延平路三段、中清路常有淹水問題，時代力量新竹市議員林彥甫今質詢時指出，延平路三段、中清路目前尚未施做雨水下水道，市府雖編列預算並向營建署申請辦理，卻要至少3年以上工期，因此建議市府主動添購移動式擋水板，再搭配沙包使用，就可望終結淹水惡夢。

對此，市長高虹安表示，目前已要求消防局採購，先以災害準備金動支，預計購買800片移動式擋水板，可防護保全家戶約140戶，也預計於今年7月下旬完成交貨，屆時將配發予三區區公所，未來可針對歷史積淹水災點及公共工程週邊的市民優先借用，以降低住家再次積淹水的機會。

消防局指出，市府盤點各區雨水下水道改善工程，未來竹市北區南寮、延平路一帶尚有新竹漁港特區雨水下水道系統C、D、F、H幹線需進行改善，已積極在爭取營建署補助案中，最快需3至5年才能完成。

另外，東區汀甫圳一帶也規畫於都市計畫雨水下水道系統中進行H幹線建置，最快也需3至4年完成。護城河兩側雨水下水道亦需全面檢討及清理改善，同樣尚需數年，在上述改善工程完成前，市府先進行防災應變作為，採購相關擋板因應強降雨的來襲。

消防局說，因今年尚未編列相關經費，因此在高虹安指示下已簽核先以災害準備金動支購買移動式擋水板，交貨配發後會研訂借用管理規範，爾後於鋒面來襲或颱風侵襲前可提供給歷史積淹水災點範圍內及周邊市民優先借用。

林彥甫說，今年5月19及22日南寮低窪地區延平路三段、中清路都有淹水情事，雖然之前已經會勘過，但該處至今仍未施作雨水下水道，即使市府已編列預算並向營建署申請辦理，卻仍需要多年工期，這段時間內該處居民仍要忍受淹水之苦。

林彥甫指出，他建議，市府應添購移動式擋水板，因為竹市目前並沒有該設備，擋水板組裝容易雖然有地區上的局限，卻適用在低窪與平坦地區，再搭配沙包使用，就可以終結淹水惡夢，但市府一開始是希望居民自購，他仍希望市府相關單位能重視。