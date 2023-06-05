竹北市祭6萬補助 鼓勵社區舉辦大師講座提升藝文涵養

竹北市福德社區發展協會致力推廣藝術文化進社區活動，力邀曾獲金曲獎最佳演唱會組合的「百合二重唱」成員小百合走進社區教唱，而同樣曾入圍金曲獎的竹北市長鄭朝方為鼓勵社區，化身「男百合」和「小百合」同台飆唱，更代表市公所祭出6萬元補助，鼓勵竹北各社區舉辦類似大師講座系列活動，提升城市藝文涵養。

福德社區發展協會理事長黃淑珠說，透過舉辦系列活動，為社區注入藝文量能，這回成功邀請許久未在螢光幕現身的「小百合」親臨社區演唱，吸引百位社區民眾共襄盛舉，一睹明星光彩，也感謝鄭朝方給予支持。而現場鄭朝方與小百合同台合唱「我只在乎你」、「動不動就說愛我」2首經典歌曲，台下民眾聽得陶醉，安可聲不斷。

竹北市長鄭朝方表示，市公所鼓勵各社區舉辦藝術活動，並可提出專案補助申請，讓市民有機會與殿堂級大師近距離接觸，他非常感謝黃淑珠理事長與幹部的用心，更要特別謝謝小百合願意來到竹北的社區教唱，而且不是一堂課，是一期的課程。