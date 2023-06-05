苗栗縣首要列管流浪犬貓熱區 永和山水庫誘捕近千隻

苗栗縣政府動物保護防疫所針對遊蕩犬精進管理列管重點熱區，除了誘捕收容外，也持續宣導「愛牠要絕育、領養終養、不放養、不棄養」，其中被列為優先執行重點熱區-永和山水庫周邊，今年1月至5月已捕捉入所犬55隻、貓8隻，現場仍有多個誘捕犬籠持續誘捕捉中，以及設立告示牌禁止餵養行為。

動防所長張俊義指出，目前縣內共有25處遊蕩犬精進管理列管重點，除了7處是石虎生存棲息與遊蕩犬貓衝突熱區外，多是追車、食源滋擾、人犬衝突問題。

其中，永和山水庫周邊浪犬，因愛心人士定期餵養流浪動物造成群聚現象，常有追車、咬人嚇人，是25處當中首要列管移置熱區，已執行5年以上疏導餵食、捉紮移置、收容照護，認領養給溫馨的家，但管制移置捉紮速度，根本趕不上餵養群聚繁殖棄養放養速度。

從去年迄今，動防所已在永和山水庫周遭三灣鄉捕捉救援132件，入苗收照護犬貓145隻；永和山水庫周遭頭份市公所捕捉救援625件，入苗收照護犬325隻、貓453隻，兩方合計近千隻，數量相當驚人。