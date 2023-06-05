竹市東區都市計畫失控 市府：以都審、交評、環評把關

時代力量新竹市議會黨團今開記者會，指新竹市東區近年人口爆炸、交通大亂、學校不足，問題根源是長期失控的都市計畫，以及放水建商蓋違規的「科專宅」、「商業宅」；市府則表示，將藉由「環境影響評估、都市設計審議以及交通影響評估」因應衝擊，並會通過多項審查機制嚴格把關。

時力市議員林彥甫、蔡惠婷與立委邱顯智今開記者會，呼籲市長高虹安應積極控管都市計畫並嚴審科專商專大樓建照，從中央到地方都應遏止建商繼續蓋違規住宅，向人民牟取暴利。

林彥甫指出，竹市的建管完全失靈，2008年開始科專宅、商業宅累積多達上萬戶，科專區商業區的容積率比住宅區多1.5至2倍，歷任市府不但沒檢討都市計畫使用分區，甚至放任建商假辦公室、工作室之名，蓋20、30層的住宅大樓，牟取暴利。

林彥甫說，新北市為遏止商業區蓋住宅開發量體過大的問題，於2014年修正「都市計畫新北市施行細則」，規定商業區作住宅使用基準容積不得超過該都市計畫住宅區基準容積。面對竹市當前多個千戶住宅都更案及光埔二期大量的商務專用區，呼籲高虹安應通盤檢討都計使用分區，反映實質使用需求、嚴審，並比照新北市限制商業區作住宅使用的容積率。

蔡惠婷說，關埔一期都市計畫區中的商業區幾乎全做住宅使用，現已出現學校不足、交通壅塞的狀況，因此關埔二期與建功商圈等開發與更新案，在「商業區全做住宅區使用」上，切莫重蹈覆轍。建功一路商圈眾多開發案中目前進度最快，已進到環評程序的就有35筆土地開發案，實施者將從六燃廠區取得的獎勵容積全放在該案上，造成開發量體龐大，總數將近1084戶。

邱顯智說，有建商為節省土地成本、貪圖容積率，在新竹推出大量違反土地使用分區管制的建案，利用青年成家立業的嚮往，賺進白花花的鈔票，這種賣違建給新竹人、大賺黑心錢的建商，根本可以說是新竹最大的詐騙集團。

市府回應，科學園區就業人口衍生大量居住需求，關埔與鄰近竹北地區均發展為住宅使用為主的高樓社區型態，屬產業動能帶動都市發展的現象，因應關埔地區呈現人口、就學及交通等議題，市府未來將透過「都市設計審議、交通影響評估及環境影響評估」等審查機制3支箭，嚴格把關避免產生更多地區衝擊。

都市發展處強調，在綜合考量健全都市發展、提升生活環境品質及都市防救災需求下，未來將嚴格把關該地區建築開發申請案，減少新建案對道路系統產生過多衝擊。