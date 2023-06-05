苗栗縣1年3000元敬老禮金 自治條例草案今三讀通過

苗栗縣長鍾東錦重要政見敬老禮金，縣議會今天三讀審查通過發放自治條例草案，原則1年縣府負擔2000元、鄉鎮公所協助1000元，縣府概算2億多元，鍾東錦認為財源可以應付，希望明年春節前首發。

敬老禮金並非法定福利，今天議會定期會由縣議員楊明燁、徐功凡、羅貴星提案，縣議員余文忠等10人連署，跨黨派支持，二、三讀審查通過苗栗縣敬老禮金發放自治條例草案，發放對象65歲以上或55歲以上原住民，且設籍苗栗縣滿1年。

自治條例草案規定金額及發放時間，視縣府財政狀況及計畫辦理，鍾東錦感謝議會支持，他說，敬老禮金規畫1年3000元，縣府2000元，公所1000元，如果公所要多發，縣府也樂觀，縣府部分，概算1年需2億多元。

鍾東錦答問會不會排擠預算，他認為要麻煩中央，讓縣府還款速度稍微緩一點，就不必還太多，再來苗栗的稅收逐年增加，統籌分配稅款相對增加，應該是可以應付，縣議會今年11月審查明年總預算，如果通過明年春節前就可以發放。

縣議員楊明燁、陳光軒及禹耀東等人指出，敬老禮金發放，縣府有自治條例可以遵循，但必須鄉鎮公所配合，有些公所必須立法或修法，萬一公所不願配合，將影響敬老禮金發放。

鍾東錦、縣府社會處長楊文志表示，18鄉鎮市長參加縣務會議當面溝通，或是私底下交流都有共識，將來發放的紅包袋，也是縣府、公所連名，「功勞」各一半，公所應該會配合，縣府也會通知修法或立法自治條例。