東門圓環設槽化線 挨批臨停專區

新竹市政府進行東門圓環人行環境改善工程，決議不再擴增該處人行道，多出來的空間改設槽化線及雙紅線，禁止汽機車停放。但有民眾反映，車道出現一大塊槽化線，既不給人走、又禁行汽機車，彷彿是交通違規陷阱區；市府指出，設槽化線是為維持圓環完整性，以及行車及行人空間順暢。

新竹市東門圓環周邊是市區重要人行空間，沿著圓環人行道可通往護城河前往新竹火車站、東門城與圓環、州圖、美術館、新竹州廳等市區重要歷史古蹟。

市府去年展開東門圓環人行道二期改善工程，將9處街廓分3區施工改善；今年4至6月展開最後的第三工區改善工程，市府指出，考量道路寬度較狹窄，評估車行交通安全後決定將街廓改善維持現有人行空間。

民眾反映，東門圓環人行環境改善工程不僅未增加人行空間，反把人行空間畫為槽化線，行人不能走，車子也不能壓線行駛；有網友在臉書社團新竹爆料公社發文，指該處槽化線有多輛汽車違停，嘲諷稱「東門圓環有專屬停車位！歡迎臨停、常駐」。

槽化線設置挨批，市府指出，有先與里長、居民和相關單位溝通、協調及評估，因該區管線鋪設複雜，考量該處文昌街、東門街路寬相較東門圓環其他路口狹窄，加上交通流量大易形成交通瓶頸，若拓寬人行道，道路轉彎處將成尖銳角度，車輛轉彎時易發生車禍。

市府說明，該處地形特殊，若不畫設槽化線，多出來的道路面積會很靠近人行道，若有車輛超車行駛，易衝上人行道危及行人，因此改設槽化線，維持圓環完整性及行車及行人空間順暢。

警方指出，車輛臨停在東門圓環禁止臨停路段上，可處300元至600元罰款，警方將加強取締，列為拖吊重點區域；汽機車若行駛跨越槽化線，可處900元以上1800元以下罰鍰。