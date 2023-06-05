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日籍畫家後代來台尋根 盼與外祖父學生辦畫展
新竹西洋畫推手南條博明，在日治時期曾任教於新竹中學，他在台期間拍攝的照片被收錄於新竹縣史館典藏，輾轉為其後代所知，前天來台尋根參訪老照片，並希望聯繫上南條博明的學生，一起辦台、日藝術交流畫展。
來台尋根的是南條博明的外孫片山滋和外孫女小野寺由紀子一行4人，前天參訪新竹縣縣史館，逐一欣賞外祖父留下的老照片，縣史館也貼心複印成冊，送給片山滋保存紀念。
竹縣文化局長李安妤指出，南條博明1924年至1932年間任教新竹中學，主持新竹首個研究西洋畫的「白楊美術研究會」，並在改組後的新竹美術研究會擔任顧問。
南條博明1927年以畫作「南門外的早晨」入選台灣總督府舉辦的第一屆「台灣美術展覽會－西洋畫部」。第二次世界大戰結束，日人遣返前，南條博明的後人將他在台期間拍攝的照片交由竹東鍾廷麟先生保存。
2003年間，鍾廷麟的後人複印照片擇優62幅納入縣史館典藏，經文化部典藏網公開線上瀏覽，內容包括昭和皇太子訪台紀行、台灣總督府外景、新竹中學校運動會、白楊社畫展作品照片、個人居家與友人照片，另保留昭和初期新竹原住民泰雅族照片、山地針葉林相照片等，輾轉由南條博明正在日本明治大學攻讀歷史的外玄孫發現。
本身也是畫家的片山滋昨表示，這次來台也希望聯繫上外祖父的學生，以及當年同在白陽社的畫家後代等相關人士，一起舉辦台日交流畫展。
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