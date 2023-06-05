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龍潭閒置日式宿舍群 找文創再生

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

曾是當紅國片「我的少女時代」取景地的桃園市龍潭區十一份觀光文化園區，開幕1年半遊客稀少，60棟北區水資源局宿舍群也閒置，市府文化局建議採「以修代租」活化，議員張肇良希望融入動漫元素；北水局表示，牽涉國有財產規定但樂觀其成，市政若提出具體建議或規畫，可進一步研議。

十一份觀光文化園區有260棟日式舊宿舍群，為政府1960年代興建石門水庫，提供美籍工程師居住，如今200棟宿舍包括由北水局員工使用、5棟業者進駐，另60棟閒置居間交錯，市府文化局會勘發現閒置可惜，決納入列冊追蹤的文化資產

文化局長邱正生說，60棟空宿舍北水局無相關活化計畫，雖具歷史意義，尚不具文化資產身分，建議仿左營眷村模式「以修代租」，由民間業者認養修抵租金活化運用，市府協助媒合藝術家活化營運發展。

議員張肇良說，當地是國片「我的少女時代」取景地點，應該很有吸引力，盼文化局列管整修，仿台中刑務所漫畫博物館園區，活化宿舍群，打造具動漫元素文創園區再生，帶動觀光發展。

觀旅局長周柏吟也認為，十一份文化園區受疫情影響業者投資進駐意願，閒置宿舍群若有民間業者投資，未來可協助引進藝術家駐村模式活化觀光利用。

十一份文化園區有美術館、十一學堂、美檜學室、一習書房、日光廊道等場域，附近也有石門活魚街、北水局大草坪。北水局對活化樂觀其成，認為可再研議。

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