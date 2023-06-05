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孩子同戶不同校 家長怨接送難

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
民代質疑竹北學生「同戶籍不同學校」亂象，竹縣教育局說，新生入學依設籍時間先後排序，超出學校名額再啟動轉安置計畫。記者黃羿馨／攝影
民代質疑竹北學生「同戶籍不同學校」亂象，竹縣教育局說，新生入學依設籍時間先後排序，超出學校名額再啟動轉安置計畫。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市生育率高，加上學校總量管制，若想「就近入學」，恐怕孩子一出生就要設籍在此。議員林碩彥接獲家長陳情，因總量管制和每年學區重新劃分，導致家中孩子「同戶籍不同學校」，接送耗時；縣府教育局說，新生入學依設籍先後排序，入學後也可轉學。

近年竹北學生「同戶不同校」現象普遍，縣府因此制定所謂「兄弟姊妹條款」，也就是「新竹縣國民中小學班級數總量管制暨學生入學實施要點」第7條，學童兄弟姊妹已就讀改分發學校（轉介學校）者，父、母可向原學區學校申請放棄登記原學區學校，並以原學區、依設籍時間改登記其兄弟姐妹就讀的改分發學校。

教育局說，因為人口成長快速，新生入學要依設籍時間先後排序，如超出學校名額，會啟動轉安置計畫，才造成「同戶不同校」。

林碩彥指出，近來接獲至少有3、4位家長的陳情，認為兩邊接送浪費時間又不方便，如果再遇上生肖龍年，學生數暴增，情況恐怕會更加嚴重。

林碩彥說，在竹北想要「就近入學」，孩子一出生就設籍已是基本，再加上家長買房、設籍時間至少要超過6年，否則幾乎不能讀得到附近學區的學校，若不是已購戶，是租房子或寄戶口，順位還會再往後排。

縣府表示，中小學新生入學問題，縣府已經統籌規畫解決，包括評估新設校、新建校舍增班等，但總量管制很難避免，會盡量滿足家長的需求。

兄弟 新竹 教育局

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