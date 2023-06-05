蘆竹行政園區改造估增6億 地方憂進度

桃園市蘆竹區南崁一帶交通、停車位不足問題嚴重，桃園市政府推動南崁亮點計畫，規畫將蘆竹行政園區改造成為多功能的複合式行政園區，不過因物料上漲，預估建造經費從14億元增加至20億元，民代憂心恐影響興建期程。市府表示，會繼續支持相關建設，但考量預算因素，將重新規畫量體，並積極爭取前瞻預算挹注。

蘆竹新行政園區興建計畫曾延宕多時，市府2019年決定待蘆竹警分局改建工程完工後，將蘆竹區公所、圖書分館及公有零售市場原址改建為蘆竹行政中心，以改善南崁市區交通動線，並增加市區停車空間。

議員劉勝全表示，市府分2階段完成蘆竹新行政園區，蘆竹警分局原預定今年3月竣工，如今拖延至8月，加上蘆竹區公所和公有零售市場大樓的報廢年限還沒到，擔心2因素可能影響行政中心興建期程。

市長張善政表示，市府去年編列2000萬元蘆竹區公所規畫設計費，但後續建造經費才是關鍵，由於物料上漲，預估經費將增加至20億元，目前相關工程計畫由具工程背景專業的市府秘書長詹榮鋒統籌協調，並在4月召開相關會議。

民政局長劉思遠指出，蘆竹區公所大樓尚需19年、公有零售市場大樓尚需21年才達法定報廢年限；本案主要困難在於經費不足，市府將持續爭取中央前瞻經費、設法克服困難；原先本案規畫樓地板面積近7000坪，考量預算因素，目前已重規畫量體，也會與地方交流意見。

議員張桂綿表示，當地路幅窄小，卻聚集傳統市場和市集，對採買民眾相當不便，市府若有意調整量體，仍應保留最大停車空間；受限缺工和成本提升，勢必影響工程進度，呼籲可先將鄰近新南路廢棄加油站改建為停車場，暫時舒緩當地交通。

交通局表示，該址屬高公局國有土地，且加油站下方必須先行清除油槽，高公局現委託專業廠商處理，預計6月底前完成；後續將交由交通局打造為平面停車場，預計7至8月可完工。