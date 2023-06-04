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600選手齊聚全國運動舞蹈公開賽 國標舞一哥林立9連霸

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽今天在北科附工登場。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供
泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽今天在北科附工登場。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽今天在北科附工登場，逾600名選手同台尬舞拚積分，角逐明年度國手代表資格。國標舞界一哥林立和舞伴謝汶芯今天也不負眾望摘下成人A組標準舞金牌，完成9連霸佳績。

2023年「泛太平洋盃」 由桃園市舞蹈業職業工會舉辦，全國各地超過600名以上專業舞者齊聚一堂同場競技、拚取積分，以角逐明年度國手代表資格。

活動執行長林傳恩表示，中華舞總所舉辦的國手選拔積分聯賽為中華奧會、體育署、教育部所認證的聯賽，今年總計12站，桃園站為第4站，除了比賽方式以大滿貫形式進行外，並在成人組標準舞、拉丁舞設有賽事最高獎金組別，希望激勵選手們全力以赴；今年賽事以兒童單人組報名人數最為踴躍，高達60多名選手，戰況激烈，比賽從8點跳到晚上8點，是長達12小時的耐力賽。

桃園市體育局長許彥輝表示，運動舞蹈是兼具力與美以及豐富文化內涵的舞蹈，本次比賽同時採網路直播，讓無法到場的親朋好友可以觀看欣賞、加油打氣。他也提到，這場比賽已獲教育部認可，選手們可以藉由本次舞蹈成績，申請到優異的學府。

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽今天在北科附工登場，國標舞界一哥林立和舞伴謝汶芯今天摘下成人A組標準舞金牌，完成9連霸佳績。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供
泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽今天在北科附工登場，國標舞界一哥林立和舞伴謝汶芯今天摘下成人A組標準舞金牌，完成9連霸佳績。圖／桃園市舞蹈業職業工會提供

桃園 教育部 運動

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