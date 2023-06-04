我的少女時代電影景點 龍潭閒置日式宿舍群找文創再生

桃園市龍潭區十一份觀光文化園區開幕一年半，遊客稀少，目前園區內60棟北區水資源局宿舍群閒置浪費，市府文化局建議採「以修代租」活化，市議員張肇良今天下午表示，與文化局單位會勘活化該閒置宿舍群，希望仿台中漫畫博物館園區模式，將十一份園區的閒置日式舊宿舍融入動漫元素，打造桃園新的文創園區，吸引人氣，帶動觀光發展。

桃園市政府打造龍潭區十一份觀光文化園區，自2021年11月開幕至今，遊客稀少，欠缺觀光資源難以吸引遊客，園區內260棟日式舊宿舍群，為政府早年提供參與興建石門水庫的美籍工程師居住，如今200棟宿舍包括由北水局員工使用及5棟業者進駐使用，另60棟宿舍閒置居間交錯，市府文化局會勘，發現舊宿舍閒置可惜，決定纳入列冊追蹤的文化資產。

張肇良表示，龍潭十一份觀光文化園區的日式老宿舍群，正是國片「我的少女時代」取景地點，是1960年代，政府興建石門水庫，蓋給美國工程師居住，老宿舍群聚落景觀，即便附近石門活魚街、北水局大草坪，該文化園區開幕卻是遊客少，商家虧損，至今60棟宿舍閒置，希望文化局列管整修，仿台中刑務所漫畫博物館園區，將十一份日式宿舍群活化，打造具動漫元素的文創園區再生。

市府文化局長邱正生說，十一份園區日式舊宿舍群260棟，北水局員工住宿及使用約200棟，尚有60棟空宿舍，北水局無相關活化計畫，老宿舍群具歷史意義，尚不具文化資產身分，由該局列冊追蹤，他建議仿左營眷村模式，採「以修代租」，由民間業者認養修抵租金活化運用，市府協助媒合藝術家活化營運發展。

北區水資源局表示，該宿舍群牽涉國有財產規定，目前部分職務宿舍在員工離職或退休後無人居住，該局對活化老宿舍樂觀其成，希望市政府單位提出具體的建議或規畫，再進一步研議。