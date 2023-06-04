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3小時內恐積淹水！午後雨彈炸桃園 中壢、八德2級淹水警戒
今午後各地對流雲系發展旺盛，氣象局針對全台14縣市發布大雨特報，包括大台北、基隆、桃園、高雄地區及新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨發生的機率。水利署下午也對桃園市中壢區、八德區發布2級淹水警戒，3小時內可能積淹水，請民眾特別留意。
桃園市水務局表示，今日水氣偏多，桃園平地易有短暫陣雨，山區午後有大雨發生，預測山區最大時雨量可至35毫米、十分鐘雨量至10毫米；平地最大時雨量5至20毫米、十分鐘雨量0.5至7毫米。目前八德區八德合作社觀測站測得時雨量已達33.5毫米，中壢觀測站達19.5毫米。
氣象局表示，今日天氣依舊不穩定，苗栗以南地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則是午後有局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。
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